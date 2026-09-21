Alfa Romeo Junior Elettrica – Με σύστημα διεύθυνσης που συναρπάζει

Και μόνο από το όνομα Junior, εφόσον οδηγείς το B-SUV μοντέλο της Alfa Romeo, αισθάνεσαι πολύ… τζούνιορ. Νέος, δηλαδή, μπορεί όχι σε ηλικία, αλλά, τουλάχιστον, σε ψυχικά αποθέματα. Και η Elettrica σου δίνει περισσότερη ζωντάνια, με τις επιδόσεις της και, κυρίως, με την οδηγική της συμπεριφορά, που εξακολουθεί, στο πέρασμα των δεκαετιών, να είναι Alfa Romeo. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η Junior είναι ένα μοντέλο που ή θα το συμπαθήσεις κοιτώντας το, αν θέλεις την εκκεντρικότητα, ή θα επιθυμήσεις κάτι άλλο, πιο σύνηθες στο μάτι. Κι αυτό επειδή η μπροστινή της όψη παίζει φουλ επίθεση, που θα τη ζήλευαν και οι καλύτερες ομάδες ποδοσφαίρου.

Διαθέτει ένα ρύγχος που συναρπάζει, και σε καμία περίπτωση δε θυμίζει ηλεκτρική έκδοση, που όλες, σχεδόν, έχουν κλειστή μάσκα. Αντιθέτως, η Junior Elettrica έχει ένα μαύρο τριγωνικό Scudetto, που «δένει» απόλυτα με το μαύρο τελείωμα του προφυλακτήρα που χρησιμεύει ως εισαγωγή αέρα, και τα σκουρόχρωμα φωτιστικά LED. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Οι πτυχές στο καπό με το σήμα της ιταλικής μάρκας, που οδηγούν στο Scudetto, και το σπόιλερ μπροστά, συμπληρώνουν μια όψη που τραβά το βλέμμα. Οι ελαφρώς φουσκωμένοι θόλοι των μπροστινών τροχών, οι τονισμένοι πίσω ώμοι, η αιλουροειδής σχεδίαση στο πλάι, τα σκούρα πίσω παράθυρα, και το μαύρο χρώμα σε καθρέπτες, κολόνες, οροφή και αεροτομή, δημιουργούν μια διχρωμία απόλυτα συμβατή με το ποδόσφαιρο, θυμίζοντας τη Μίλαν ή την Παναχαϊκή, για όσους είμαστε Αχαιοί!

Το δε πίσω μέρος, με τη φαρδιά φωτιστική μπάρα που ενώνεται με τα φωτιστικά στις άκρες, δημιουργεί μια μοναδική υπογραφή, με το λογότυπο Alfa Elettrica να δεσπόζει στην πόρτα, υποδηλώνοντας τη φύση του μοντέλου, κάτι που διαπιστώνουμε και με την απουσία απόληξης εξάτμισης. Στα 4,17μ. μήκος, 1,78μ. πλάτος και 1,53μ. ύψος, βρίσκεται στη καρδιά των συμπαγών B-SUV, και τα 20 εκ. απόστασης από το έδαφος θα σου δώσουν τη δυνατότητα να την πας και εκτός δρόμου, με τις ζάντες των 18 ιντσών να θέλουν λίγη προσοχή στα χτυπήματα.

Το οδηγοκεντρικό κόκπιτ συνάδει με την εικόνα της εξωτερικής σχεδίασης, με έντονα κεκλιμένη την κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών προς τον οδηγό, τοποθετημένη χαμηλά, κάτω από τους αεραγωγούς. Ο δε πίνακας οργάνων για τον οδηγό, 10,25 ιντσών, είναι πολύ σπορτίφ σε εμφάνιση. Το τιμόνι της έκδοσης δοκιμής έχει επίπεδο κάτω τμήμα και είναι ευχάριστο σε αφή με δέρμα και αλκαντάρα, όπως και τα μπάκετ καθίσματα από ίδιο υλικό, που προσδίδουν πολυτέλεια αλλά και σπορ εικόνα.

Θα βρούμε φυσικούς διακόπτες για ηχοσύστημα και κλιματισμό, σκληρά πλαστικά στο ταμπλό και στις πόρτες, αλλά όχι και τόσους χώρους για μικροαντικείμενα. Όμως τα 400 λίτρα όγκου στο πορτ-μπαγκάζ εξυπηρετούν, έχοντας και διπλό πάτωμα. Η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, βολεύει για τοποθέτηση μακρύτερων αντικειμένων.

Δυο ενήλικες θα καθίσουν πίσω, ενώ στη μέση θα μπορέσει άτομο μικρότερου αναστήματος, εξαιτίας του τούνελ μετάδοσης και της κονσόλας που βγαίνει αρκετά πίσω. Η Elettrica, επειδή βασίζεται σε μια πλατφόρμα όπου κατασκευάζονται τόσο οι υβριδικές εκδόσεις, δεν απέφυγε το τούνελ μετάδοσης, παρά το γεγονός ότι είναι ηλεκτρική.

Η εκκίνηση γίνεται με διακόπτη στην κονσόλα, με το σύστημα ταχυτήτων να είναι γνώριμο, αυτόματο, του ομίλου Stellantis. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός σε προδιαθέτει να οδηγείς τη νύχτα, ενώ αν θέλεις μπορείς να επιλέξεις και ένα από τα προφίλ οδήγησης: Dynamic, Normal και Advanced Efficiency, κατά το δοκούν. Το ηλεκτρομοτέρ των 156 ίππων με 260 Nm ροπής είναι αρκετά σπιρτόζικο, με 9 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα, και η μπαταρία των 54 kWh σου προσφέρει πολλά χιλιόμετρα, κοντά στα 400, που είναι χρήσιμα στο ταξίδι. Στην πόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείς τη λειτουργία Β στο κιβώτιο, για μέγιστη ανάκτηση ενέργειας, αν και δεν φτάνει την αίσθηση του one pedal drive.