BYD Atto 2 DM-i Boost 18 kWh/212 PS – Δοκιμή: Μεγάλες αρετές για το μοναδικό στην κατηγορία του plug-in hybrid

Είναι η 3η φορά που οδηγώ το ολοκαίνουργιο BYD Atto 2 DM-i, καθώς η πρώτη αφορούσε την παρουσίασή του στην Ελλάδα, με μια πρώτη γνωριμία και σχετική αναφορά, ενώ η δεύτερη αφορούσε μια δοκιμή που παρουσιάσαμε με τη μορφή video. Σαφώς με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου, τώρα, είχα την ευκαιρία να περιεργαστώ ακόμα περισσότερο το νέο μοντέλο της κινεζικής BYD που -αλήθεια είναι- εντυπωσιάζει διεθνώς με τις πωλήσεις της, και στην Ελλάδα, βέβαια, με ην 17η θέση στην κατάταξη, όντας 3η στις κινεζικές μάρκες, μετά τις MG και Chery. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σημειώνω, επίσης, ότι η BYD καταλάβει την 91η θέση στη λίστα Fortune Global 500 για το 2026. Με μια μεγάλη γκάμα μοντέλων, ηλεκτρικών και super hybrid (DM-i ονομάζει τη δική της τεχνολογία η BYD), και την πολύ ανθεκτική Blade μπαταρία υψηλής ισχύος που αποτελεί δομικό μέρος του αμαξώματος, η BYD έχει καταξιωθεί, και με το μεγάλο δίκτυο καταστημάτων που διαθέτει κατάφερε να αναρριχηθεί ψηλά στην κατάταξη. Μεγάλη η εισαγωγή, όμως κατάλληλη για να περιγράψουμε την πορεία της μάρκας, που καταφέρνει όλο και κάτι διαφορετικό να παρουσιάζει. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Να, τρανό παράδειγμα το BYD Atto 2 DM-i, το οποίο είναι μοναδικό στην κατηγορία του (B-SUV) μοντέλο, με plug-in hybrid τεχνολογία, που έχει ειδοποιώ διαφορά στη λειτουργία της ως super hybrid. Το BYD Atto 2 DM-i είναι μεγάλο για την κατηγορία του, αγγίζοντας διαστάσεις C-SUV, έχοντας μήκος 4,310μ., πλάτος 1,830μ. και ύψος 1,575μ.

Το πλέον αναγνωρίσιμο όνομα της μάρκας βρίσκεται στη μαύρη κλειστή μάσκα, η οποία πλαισιώνεται από τα μακρόστενα LED φωτιστικά σώματα, που ενσωματώνουν και φώτα ημέρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προφυλακτήρας με τα ανοίγματα στις άκρες για να ψύχονται τα φρένα, ενώ στο κάτω μέρος το άνοιγμα με τις οριζόντιες γρίλιες είναι εκεί για να ψύχουν το θερμικό μοτέρ που βρίσκεται κάτω από το καπό. Το τελείωμα σε ασημί χρώμα εν είδει ποδιάς, συνάδει με τις ράγες οροφής, αλλά και τον πίσω διαχύτη, που κρύβει επιμελώς τις απολήξεις της εξάτμισης, παραπλανώντας ότι πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Οι 17άρες ζάντες αλουμινίου, το αυξημένο ύψος από το έδαφος, τα σκούρα πίσω παράθυρα, η περίτεχνη αεροτομή οροφής, και τα πίσω φωτιστικά που ενώνονται με μπάρα, συνθέτουν ένα ομοιογενές σύνολο με σπορ χαρακτήρα.

Η λιτότητα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της καμπίνας, με έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, και μια μεγάλη ψηφιακή οθόνη 12,8 ιντσών (στην έκδοση δοκιμής Boost) για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας να αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες (ελληνικά, καλά γραφικά, γρήγορη ανταπόκριση, φωνητικές εντολές), εκτός από τα προγράμματα οδήγησης, το start/stop, την εναλλαγή από αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία σε υβριδική. Λοιπές ρυθμίσεις γίνονται μέσω των διακοπτών στο δερμάτινο τιμόνι.

Η καμπίνα είναι πλημμυρισμένη από συνθετικό δέρμα σε ταμπλό, πόρτες, κονσόλα, υποβραχιόνιο και καθίσματα, τα οποία είναι διάτρητα και θερμαινόμενα, έχοντας πολύ καλή πλευρική στήριξη και ανεξάρτητα προσκέφαλα. Θα βρούμε και σκληρά πλαστικά στο κάτω μέρος του ταμπλό και στις πόρτες. Η αιωρούμενη κονσόλα έχει χώρο αποθήκευσης, θύρες φόρτισης smartphone Type-C, και ποτηροθήκες, ενώ αποθηκευτικοί χώροι επαρκείς υπάρχουν και στις πόρτες.

Σε αυτό που θα σταθώ, και δίνω σημαντική βαρύτητα, είναι οι χώροι για τους πίσω επιβάτες, καθώς δεν είναι μόνο τα 2,62 μέτρα μεταξονίου που δημιουργούν χώρο για τα γόνατα, είναι και η απουσία κεντρικού τούνελ μετάδοσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει θερμικό μοτέρ. Οι Κινέζοι της BYD κατάφεραν να τα κρύψουν όλα επιδέξια στο επίπεδο πάτωμα, ενώ η κονσόλα που παραμένει στην ευθεία των μπροστινών καθισμάτων, ελευθερώνει πολύ χώρο για τον μεσαίο επιβάτη. Τα καθίσματα διαιρούνται 60:40 και αναδιπλώνονται, διευρύνοντας τα 425 λίτρα όγκου του πορτ-μπαγκάζ σε 1.435 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση.

Στη φωτεινότητα της καμπίνας συμβάλλει η πανοραμική γυάλινη οροφή, που φέρνει και ηλεκτρική σκίαση. Ο μοχλός για το κινητήριο σύστημα (εκκίνηση χωρίς κλειδί) βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού και είναι αρκετά εύχρηστη αυτή η λύση, και η εκκίνηση γίνεται αθόρυβα και ηλεκτρικά. Το πώς λειτουργεί το super hybrid σύστημα είναι απλό και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω ο οδηγός, πέραν του να διαλέξει προφίλ οδήγησης, ανάμεσα σε: Eco, Κανονικό, Σπορ και Χιόνι.

Ένα ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 197 ίππων με 300 Nm ροπής, αναλαμβάνει εξαρχής την κίνηση στον μπροστινό άξονα, παίρνοντας ενέργεια από μια μπαταρία 18,3 kWh στην έκδοση Boost που χαρίζει 90 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας (υπάρχει και μικρότερη μπαταρία 7,8KWh που βγάζει 40 χλμ.). Το θετικό της υπόθεσης, που διαφοροποιεί το σύστημα DM-i με τα απλά plug-in hybrid, είναι ότι η μπαταρία δεν εξαντλείται ποτέ. Δηλαδή, παρέχει συνεχώς ρεύμα στο ηλεκτρικό μοτέρ, έχοντας ένα κατώτατο όριο διατήρησης χωρητικότητα το 19%, όπως διαπίστωσα. Όταν, ωστόσο, φτάσει σε ένα περίπου 25%, τότε επεμβαίνει ο θερμικός, ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1.5lt που αποδίδει 98 ίππους, ώστε να φορτίζει τη μπαταρία. Παράλληλα, ενισχύει και την κίνηση, κι αυτό το διαπιστώσεις στο HEV πρόγραμμα, εφόσον το επιλέξεις. Στο πρόγραμμα αυτό γυρίζει αυτόματα η λειτουργία του αυτοκινήτου, από EV, όταν η μπαταρία βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Συνδυαστικά, έχεις κάτω από το πόδι σου 212 ίππους, οι οποίοι απολαμβάνονται όταν η μπαταρία έχει επαρκή ενέργεια, και βρίσκεσαι στο πρόγραμμα HEV.

Οδηγώντας στρωτά, θα κινηθείς ως επί το πλείστον ηλεκτρικά και αθόρυβα, με τα 90 χιλιόμετρα, αμιγώς ηλεκτρικά, να είναι υπερ-αρκετά στην καθημερινότητα. Αν, ωστόσο, στον αυτοκινητόδρομο πιέσεις πάνω από το ανώτατο όριο ταχύτητας, τα 130 χλμ./ώρα, τότε θα ακούσεις λίγο τον θόρυβο από το eCVT κιβώτιο ταχυτήτων, αλλά και ελαφρώς το θερμικό μοτέρ που κάνει διπλή δουλειά εκείνη την ώρα -κίνηση και φόρτιση της μπαταρίας. Η μέση κατανάλωση μπορεί να πέσει κοντά στα 6,0 λίτρα (1,8 λίτρα δίνει η εταιρεία) στα 100 χλμ., και συνιστώ να επιλέγετε το πρόγραμμα υψηλής ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση, που δεν είναι one-pedal drive, αλλά αισθάνεσαι ότι «κόβει» περισσότερο αν αφήσεις το πεντάλ του φρένου. Με αυτόν τον τρόπο θα βγάλεις κοντά στα 1.000 χλμ. που δίνει η εταιρεία, αξιοποιώντας και τα δύο μοτέρ.

Ωστόσο, Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, που κοντά σε τόσα χιλιόμετρα είναι, σε μια σερί διαδρομή δεν θα τα πιάσεις αν κινείσαι κοντά στα όρια ταχύτητας, και θα χρειαστείς είτε να φορτίσεις τη μπαταρία, ή το ρεζερβουάρ των 45 λίτρων. Τα 1.000 χλμ. θα τα βγάλεις άνετα σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον και όχι σε υπεραστικό. Τα περίπου 1.600 κιλά του αμαξώματος ξεκολλούν εύκολα από στάση, και χρειάζεσαι 7,5 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Για τη φόρτιση εύκολη υπόθεση, διότι και από οικιακή πρίζα μπορείς να πάρεις ενέργεια, εκτός από AC ή DC φορτιστή.