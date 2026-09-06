Θρίαμβος του Antonelli στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα – Κέρδισε από τη 19η θέση

Μέχρι και οι βαμμένοι στα κατακόκκινα Ιταλοί τιφόζι στις εξέδρες της Μόντσα, οπαδοί της Ferrari, πανηγύρισαν για τη νίκη του Κίμι Αντονέλι, κι ας τρέχει με Mercedes, στο Grand Prix της Formula 1 που μόλις ολοκληρώθηκε.

Ο Ιταλός ήταν απίστευτος, καθώς ξεκίνησε από τη 19η θέση, ανάμεσα σε 22 μονοθέσια, εξαιτίας ποινής, επειδή άλλαξε κινητήρα, και κατάφερε με 26 -αν θυμάμαι καλά- προσπεράσεις, να πάρει μια απίστευτη νίκη, την πρώτη Ιταλού μετά από 60 χρόνια στη Μόντσα.

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Η στρατηγική που ακολούθησε τον έφερε μπροστά, σε συνδυασμό με τη δεύτερη επανεκκίνηση του αγώνα, καθώς στον 3ο γύρο είχαμε κόκκινη σημαία και διακοπή, εξαιτίας του ατυχήματος του Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, όταν από την 4η θέση έχασε τον έλεγχο ου μονοθεσίου πέφτοντας με τρομερή ταχύτητα στα προστατευτικά ελαστικά. Ο Μονεγάσκος πήγε στο νοσοκομείο, προληπτικά, και είναι καλά στην υγεία του.

Για να επιστρέψω στον Αντονέλι, κυνήγησε τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ, που ήταν επικεφαλής του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα.

Μάλιστα, στο τέλος, είχε δοθεί εντολή από την ομάδα να πάνε με ασφάλεια στον τερματισμό, κι ενώ ήταν μπροστά ο Ράσελ. Όμως ο Ράσελ δεν… υπάκουσε αρχικά, με τον Αντονέλι να βγαίνει εκτός πίστας, όμως μετά συμβιβάστηκε με τη 2η θέση, την οποία τουλάχιστον δικαιούταν.

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Στο 3ο σκαλί του βάθρου ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, ο οποίος κάποια στιγμή βρέθηκε επικεφαλής περνώντας τον Ράσελ, όμως δεν μπόρεσε να κρατηθεί ψηλά.

Το μόνο που κατάφερε ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ήταν να περάσει τον Οσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, να κρατηθεί όταν τον πέρασε ο Αυστραλός, να περάσει ξανά, και τελικά να τερματίσει μπροστά από τον έτερο της McLaren, Λάντο Νόρις.

Ένα ακόμα βήμα του Φερστάπεν προς την κορυφή, η οποία θα έρθει κάποια στιγμή φέτος.

Το φιλμ του αγώνα…

Στην εκκίνηση, ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine από την pole position ξεκίνησε καλά και έμεινε μπροστά με τον Τζορτζ Ράσελ πίσω του, αλλά μόλις στον 2ο γύρο ο Βρετανός πέρασε τον Γάλλο. Την ίδια στιγμή πίσω ο Φερστάπεν από την 5η θέση πέρασε τον Λεκλέρ που ξεκίνησε 3ος, ο οποίος στην κόντρα του με τον ομόσταβλό του Χάμιλτον, έστειλε τον Βρετανό εκτός πίστας, χάνοντας θέσεις.

Κι ενώ οι αγωνοδίκες θα διερευνούσαν την κατάσταση, ο Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο της Ferrari, την έστειλε στις μπαριέρες και τελείωσε ο αγώνας του.

Παράλληλα, οι αγωνοδίκες έβγαλαν κόκκινη σημαία για διακοπή του αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε μετά από περίπου 40 λεπτά.

Huge impact for Charles



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Με την επανεκκίνηση, ο Ράσελ ήταν στην pole position, ο Γκασλί πίσω και ο Φερστάπεν. Ο Αντονέλι είχε ήδη κερδίσει κάποιες θέσεις, έκανε αλλαγή ελαστικών την κατάλληλη στιγμή, και πήγε με τη μεσαία γόμα έως το τέλος, όπως συνέβη αυτό που περιέγραψα παραπάνω.

Ο αγώνας είχε μεγάλο σασπένς, πάρα πολλές προσπεράσεις, τεράστιες μάχες ειδικά μεταξύ Ράσελ – Αντονέλι, Λεκλέρ – Χάμιλτον, Φερστάπεν – Πιάστρι, και πολλών ακόμα προς τα πίσω.

Οι δύο McLaren τερμάτισαν σε θέσεις 4-5 με Νόρις και Πιάστρι, ο Χάμιλτον 6ος και ο Γκασλί 7ος, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Λίντμπλαντ – Τσουνόντα σε θέσεις 8-10 με τις δύο Racing Bulls – Ford, και τον Κολαπίντο με την άλλη Alpine ανάμεσά τους, 9ο.

Ο Λόουσον με την άλλη Red Bull – Ford ήταν 14ος από 22ος (τελευταίος, ξεκίνησε από το pit lane), ενώ εγκατέλειψαν οι δύο Aston Martin με Αλόνσο και Στρολ.