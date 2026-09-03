Το Ford Puma σε νέες εκδόσεις Black Edition

Το συμπαγές crossover της Ford, το Puma, με την εμπορική επιτυχία στην Ευρώπη και best-seller μοντέλο της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά το 2025, αλλά και το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026, προσφέρεται σε νέες εκδόσεις Black Edition. Η αμιγώς ηλεκτρική επιλογή Gen-E Black Edition διατίθεται αποκλειστικά στο χρώμα αμαξώματος Azura Blue, το οποίο συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα για τους εξωτερικούς καθρέπτες, φέρει ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών βαμμένες στο ματ χρώμα Asphalt Black, με ραφές σε χρώμα Candy Blue στα καθίσματα, τις πόρτες και το ταμπλό, σκούρο διάκοσμο καμπίνας, που περιλαμβάνει επένδυση οροφής και μοναδικά μαρσπιέ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το Puma Gen-E Black Edition διαθέτει επίσης στάνταρ προβολείς Dynamic Matrix LED για καλύτερη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με τεχνολογίες Glare Free High Beam και Predictive Dynamic Bending Light, που μπορούν να προσαρμόζουν αυτόματα τη δέσμη φωτός ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Χάρη στη βελτιστοποιημένη σχεδίαση της μπαταρίας, η αυτονομία του Puma αυξήθηκε έως και τα 419 χλμ. (405 χλμ. για την έκδοση Black Edition), γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα για μεγαλύτερα ταξίδια. Από την άλλη, η επιλογή Puma ST Black Edition με κιβώτιο Powershift, προσθέτει στον εξοπλισμό του το πακέτο Handling Pack που περιλαμβάνει αναβαθμισμένη ανάρτηση τύπου coilover της KW Automotive, ειδικού στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με πιο σκληρά ελατήρια που μειώνουν την απόσταση από το έδαφος κατά 10 χιλιοστά και σπορ αμορτισέρ με προηγμένη τεχνολογία βαλβίδων, προσφέροντας βελτιωμένη απόκριση και ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την οδήγηση τόσο στον ανοιχτό δρόμο όσο και στην πίστα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ξεχωρίζει από το χρώμα αμαξώματος Azure Blue και τη μαύρη οροφή, ενώ στο εσωτερικό διαθέτει φωτιζόμενα μαρσπιέ και σπορ τιμόνι.

Σε όλες τις εκδόσεις το Puma προσφέρεται και με το BlueCruise, την καινοτόμο τεχνολογία hands-free οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο, που δίνει την δυνατότητα στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι, διατηρώντας το βλέμμα του στον δρόμο, σε περισσότερα από 139.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη που έχουν οριστεί ως Blue Zones (Μπλε Ζώνες). Οι πελάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν το BlueCruise ανάλογα με τις ανάγκες τους, είτε μέσω εφάπαξ αγοράς για όλους όσοι δεν θέλουν να ασχολούνται ξανά με την ενεργοποίηση του συστήματος στο όχημά τους, είτε μέσω ενός ευέλικτου μηνιαίου ή ετήσιου προγράμματος, για εκείνους που επιθυμούν να το χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους, όπως για παράδειγμα σε μεγάλα ταξίδια ή κατά την διάρκεια των διακοπών.