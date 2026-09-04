Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover

Γεγονός το πρώτο ηλεκτρικό Range Rover, για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι παραγγελίες με τιμές από 175.804 ευρώ. Το Range Rover Electric, ένα αυθεντικό πολυτελές SUV, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη βρετανική μάρκα, είναι αποτέλεσμα δεκαετούς μελετημένης μηχανολογικής και τεχνολογικής εξέλιξης, και κατασκευάζεται στο Solihull, την έδρα της Range Rover από το 1970. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το Range Rover Electric διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη ισχύος 260 kW, με συνολική ισχύ έως 550 ίππους και ροπή 850 Nm. Η μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 118,5 kWh, χαρίζει αυτονομία έως 600 χλμ. Η προηγμένη αρχιτεκτονική 800 volt επιτρέπει γρήγορη και ευέλικτη φόρτιση με split charging.

Το Range Rover Electric επιταχύνει σε 4,3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ για εν κινήσει επιτάχυνση στις προσπεράσεις από 80 στα 120 χλμ./ώρα χρειάζεται μόλις 2,7 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο φέρει νέες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν ακριβή έλεγχο σε κάθε είδους συνθήκες, μεταξύ άλλων μέσω του Intelligent Driveline Dynamics (IDD), που κατανέμει τη ροπή στον πίσω άξονα από 100% έως 0% για την αποφυγή απώλειας πρόσφυσης, και του Integrated Traction Management (ITM), που ελέγχει την ταχύτητα των ηλεκτροκινητήρων μέσα σε μόλις 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου και διαχειρίζεται την ολίσθηση έως και 100 φορές ταχύτερα από ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Integrated Traction Management συνεργάζεται με τη νέα λειτουργία Single Pedal, προσφέροντας εξαιρετικό έλεγχο για ομαλή εκκίνηση σε κλίσεις έως 33 μοίρες, αντίστοιχες με εκείνες μιας μαύρης πίστας σκι, ή κατά την ανάβαση εν κινήσει σε κλίσεις έως 45 μοίρες. Το Range Rover Electric έχει περάσει από εκτεταμένες δοκιμές και διαδικασίες εξέλιξης, έχοντας διανύσει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα και συμπληρώσει πάνω από 250.000 ώρες δοκιμών σε εικονικές και πραγματικές συνθήκες.

Εφοδιάζεται με καινοτόμες λειτουργίες υπολογισμού της αυτονομίας και το προηγμένο σύστημα διαχείρισης θερμότητας ThermAssist, το οποίο βελτιστοποιεί την αυτονομία, την ταχύτητα φόρτισης, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τις επιδόσεις σε ακραίες θερμοκρασίες. Παράλληλα, αυξάνει την αυτονομία έως και κατά 40 χλμ. και μειώνει κατά 40% την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση.