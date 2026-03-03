Driveit

Τις μοτοσυκλέτες της Norton φέρνει η Muvus

H βρετανική εταιρεία ανήκει στην ινδική TVS Motor Company με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες
Norton Motorcycles
Δημήτρης Μπαλής

Μια ακόμα εταιρεία μοτοσυκλετών, η βρετανική Norton Motorcycles, εισάγεται στην Ελλάδα από την εισαγωγική εταιρεία MUVUS, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και των μαρκών: CFMOTO, Polaris, Royal Enfield και LETBE.

Η βρετανική Norton Motorcycles ανήκει στην ινδική TVS Motor Company, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές δίκυκλων και τρίκυκλων παγκοσμίως (τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, ενώ κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και για τρίτες εταιρείες), με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, και συμμετοχές σε αγώνες υψηλού επιπέδου (Dakar και πρωταθλήματα ταχύτητας).

tvs-muvus

Στην Ελλάδα θα διατίθενται μοτοσυκλέτες και scooter με κορυφαία συστήματα συνδεσιμότητας και ασφάλειας., ενώ οι πωλήσεις θα υποστηριχθούν από υπηρεσίες ανταλλακτικών και after-sales σε όλη τη χώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
137
123
80
69
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo