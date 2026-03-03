Τις μοτοσυκλέτες της Norton φέρνει η Muvus

Μια ακόμα εταιρεία μοτοσυκλετών, η βρετανική Norton Motorcycles, εισάγεται στην Ελλάδα από την εισαγωγική εταιρεία MUVUS, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και των μαρκών: CFMOTO, Polaris, Royal Enfield και LETBE.

Η βρετανική Norton Motorcycles ανήκει στην ινδική TVS Motor Company, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές δίκυκλων και τρίκυκλων παγκοσμίως (τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, ενώ κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και για τρίτες εταιρείες), με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, και συμμετοχές σε αγώνες υψηλού επιπέδου (Dakar και πρωταθλήματα ταχύτητας).

Στην Ελλάδα θα διατίθενται μοτοσυκλέτες και scooter με κορυφαία συστήματα συνδεσιμότητας και ασφάλειας., ενώ οι πωλήσεις θα υποστηριχθούν από υπηρεσίες ανταλλακτικών και after-sales σε όλη τη χώρα.