Το αμιγώς ηλεκτρικό Aion V από 29.990 ευρώ και επίσημο λανσάρισμα της GAC AION στην Ελλάδα

Η GAC Aion πραγματοποίησε και επίσημα δυναμική είσοδο στη χώρα μας, παρουσιάζοντας τα σχέδια και τη στρατηγική της, με το Aion V, το αμιγώς ηλεκτρικό C-CUV να είναι το πρώτο αυτοκίνητο του στόλου που πατάει τους τροχούς του στη χώρα μας.



Ποια είναι, όμως, η GAC Aion; Πρόκειται για ακόμη μία κινεζική μάρκα που ξεκινάει την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα; Η Aion είναι θυγατρική του ομίλου Guangzhou Automobile Group (GAC Group), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κολοσσού της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη δράση του το 1955 και ανάμεσα στα διάφορα επιτεύγματα περιλαμβάνεται και στη λίστα Fortune Global 500.

Σε λιγότερο από δέκα χρόνια, η Aion έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, επενδύοντας στην τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα, με τα οχήματά της να διακρίνονται στις αξιολογήσεις της J.D. Power, για την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και τη συνολική ικανοποίηση των πελατών.

Ποια η θέση της GAC Aion στη Ελλάδα;

Η έλευσή της GAC Aion στην Ελλάδα δυναμώνει την παρουσία της ηλεκτροκίνησης της χώρας μας, ούσα μία μάρκα με βαθιά τεχνογνωσία, προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και προσέγγιση που επικεντρώνεται στην ασφάλεια και στο υψηλό επίπεδο ποιότητας. Και η απόφαση της της Inchcape Hellas να εισαγάγει την GAC Aion δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά αποτελεί σημαντική στρατηγική κίνηση, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο προς την ηλεκτροκίνηση, με αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και κρατικά κίνητρα.

Οι στρατηγικές κινήσεις της GAC Aion στην Ελλάδα περιλαμβάνουν νέες επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και διεύρυνση του δικτύου λιανικής και after-sales, ενώ παράλληλα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, ανεβάζοντας τον πήχη για την ελληνική αγορά χάρη στο ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο της κινεζικής εταιρείας και της υψηλής ποιότητας.

Aion V

Με το Aion V ξεκινάει η GAC Aion την εμπορική της πορεία στη χώρα μας. Το Aion V είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV με αυτονομία 510 χλμ. και βασίζεται στην ηλεκτρική πλατφόρμα 400V της GAC. Σημειώστε πως όλα τα Aion V κατασκευάζονται στο εργοστάσιο Magna Steyr στην Αυστρία.

Με γνώμονα το υψηλό επίπεδο ποιότητας, τεχνολογίας και ασφάλειας, οι άνθρωποι της μάρκας δημιούργησαν ένα σύγχρονο SUV για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ιδανικό για μία οικογένεια.

Έχει μήκος 4.605 χλστ., πλάτος 1.876 χλστ. και ύψος 1.686 χλστ., ενώ τα τα 2.775 χλστ. του μεταξονίου φροντίζουν για την ευρυχωρία στο εσωτερικό.

Για την εξωτερική σχεδίαση του Aion V… επιστρατεύτηκε μία ομάδα σχεδιαστών από τρεις διαφορετικές χώρες, με στόχο τη δημιουργία μιας εμφάνισης που ανταποκρίνεται στα αισθητικά κριτήρια ενός παγκόσμιου κοινού.

Το κινεζικό SUV βασιζόμενο στη φιλοσοφία «Tough Appearance» συνδυάζει καθαρές γραμμές και επιφάνειες, δυναμικούς όγκους και μια συνολική αίσθηση στιβαρότητας. Η φωτιστική υπογραφή «Cyber Dragon Claw» εμπρός και πίσω, η χαρακτηριστική πλαϊνή γραμμή «καρίνας», καθώς και οι ζάντες «dragon-arm» το κάνουν να ξεχωρίζει, έχοντας τη δική του ταυτότητα.

Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο βάση της φιλοσοφίας «Urban zero-pressure», η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον ηρεμίας και χαλάρωσης. Η ευρυχωρία της καμπίνας είναι βασικό χαρακτηριστικό του Aion V, ενώ προσφέρονται λειτουργικές λύσεις ευελιξίας, όπως μασάζ 8 σημείων για τα εμπρός καθίσματα. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία ενός ενσωματωμένου ψυγείου 6,6 λίτρων στην κεντρική κονσόλα ανάμεσα στον οδηγό και το συνοδηγό με λειτουργίες ψύξης, συντήρησης και θέρμανσης! Ό,τι πρέπει για τα ταξίδια και τις ατελείωτες ώρες μποτιλιαρίσματος.

Τα υλικά είναι ποιοτικά, ενώ οι επενδύσεις είναι 100% soft-touch. Το εσωτερικό είναι εργονομικό και λειτουργικό και προσφέρει περίπου 30 αποθηκευτικούς χώρους. Για παράδειγμα, συναντάμε επίπεδη επιφάνεια στο ταμπλό συνοδηγού, κρυφά γαντζάκια εμπρός, θήκες σε πάνελ θυρών για κινητό ή γυαλιά, καθώς και άγκιστρα στην πόρτα και στον χώρο αποσκευών για σακούλες ή ιμάντες.

Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 427 λίτρων στη βασική του μορφή, ενώ το δάπεδο του χώρου αποσκευών ρυθμίζεται σε 3 επίπεδα. Η χωρητικότητα του επάνω επιπέδου αγγίζει τα 316 λίτρα και είναι κατάλληλο για βαλίτσες και γενικότερα αντικείμενα ενός ταξιδίου. Το μεσαίο επίπεδο των 58 λίτρων προσφέρεται για μικροαντικείμενα, φορτιστές και μικρά αντικείμενα που πρέπει να παραμένουν τακτοποιημένα και το κάτω επίπεδο χωρητικότητας 53 λίτρων αποτελεί το μέρος για ογκώδη πτυσσόμενα αντικείμενα.

Τέλος, με αναδιπλωμένη την πλάτη των πίσω καθισμάτων δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος έως 978 λίτρων, όπου μπορούν να τοποθετηθούν αντικείμενα μήκους σχεδόν 2 μέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πλαϊνές πόρτες του Αion V ανοίγουν σχεδόν σε 90°, για την ευκολότερη επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, κυρίως παιδιών και ηλικιωμένων.

Εκδόσεις

Το Αion V διατίθεται σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις την Premium και την Luxury. Η βασική έκδοση Premium προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών, οθόνη αφής 14,6 ιντσών, περιμετρική κάμερα, ζάντες 19 ιντσών, φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, ηλιοροφή και διζωνικό κλιματισμό.

Επίσης, το Aion V υποστηρίζει online πλοήγηση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για και πλήρη διαχείριση των λειτουργιών μέσω mobile app.

Όσον αφορά την ασφάλεια, το Aion V ενσωματώνει ένα πλήρες πακέτο 13 προηγμένων λειτουργιών υποβοήθησης οδηγού με την ονομασία «Safe & Smart Driving» και συστήματα όπως: Adaptive Cruise Control System (ACC), Integrated Cruise Assistance (ICA), Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Detection (BSD) και Lane Departure Prevention (LDP). Αξίζει να σημειωθεί πως το Aion V έχει λάβει την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές EuroNCAP.

Ο ενδιαφερόμενος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 7 χρωματικές αποχρώσεις, ενώ υπάρχει και μία επιλογή διχρωμίας. Αντίστοιχα, το εσωτερικό προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές θεματικές, μαύρο, καφέ και μπεζ.

Ηλεκτροκινητήρας 204 ίππων και αυτονομία 510 χλμ.

Στο GAC Aion V συναντάμε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων και 210 Nm ροπής. Το ηλεκτροκίνητο SUV διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 75,26 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία 510, κατά WLTP, με μία φόρτιση, ενώ σε αυτή την αυτονομία βοηθάει και η ενσωματωμένη αντλία θερμότητας νέας γενιάς. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενδεικτική κατανάλωση στο μικτό κύκλο είναι στις 16,5 kWh/100 χλμ.

Σχετικά με τη φόρτιση, απαιτούνται 18 λεπτά με τη χρήση ταχυφορτιστή για το 30%-80%, 24 λεπτά για το 10%-80%, ενώ αρκούν μόλις 15 λεπτά φόρτισης για να διανύσει 370 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την GAC. Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης DC φτάνει τα 180 kW.

Δωράκι από την GAC! Ο αγοραστής του Aion V, μαζί με το ολοκαίνουριο SUV του, θα πάρει και ένα κουπόνι δωρεάν φόρτισης αξίας 300 ευρώ.

Τιμές

Η τιμή του GAC Aion V διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ (αρχική 33.990 ευρώ) στην εισαγωγική έκδοση Premium, όπου περιλαμβάνεται έκπτωση 1.000 ευρώ που προσφέρει η Inchape Hellas μέσω του προωθητικού πρόγράμματος Level UP, καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η έκδοση Luxury ξεκινά από 32.900 ευρώ (αρχική 36.900 ευρώ), συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης από την προωθητική ενέργεια Level UP των 1.000 ευρώ, αλλά και του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» των 3.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδοτικού προγράμματος μέσω χρηματοδότησης της Inchape Financing με χαμηλό επιτόκιο 4,9%.

Με την εγγύηση της Inchcape Hellas

Η εμπειρία και η δυναμική παρουσία της Inchcape Hellas στο χώρο εξασφαλίζει υποστήριξη από εξειδικευμένα συνεργεία με τεχνικούς εκπαιδευμένους στις νέες τεχνολογίες, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και after-sales εγγυήσεις.

Επίσης, δίνεται εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων για τη μπαταρία του Aion V.

Επιπλέον, στο Μαρούσι θα βρίσκεται και το πρώτο κατάστημα GAC Aion, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά, να ενημερωθεί για τα νέα μοντέλα και τη φιλοσοφία της μάρκας, καθώς και να τα οδηγήσει.

Επόμενη στάση: Aion UT

Όπως ανακοινώθηκε, το Aion UT είναι το δεύτερο μοντέλο που θα έρθει στη χώρα μας από την GAC Aion και συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το Aion UT είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μικρομεσαίο hatchback μήκους 4,2 μ.