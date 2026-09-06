Το ατύχημα του Leclerc με τη Ferrari που διέκοψε το Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα

Δεν είχε καλό ξεκίνημα για τη Ferrari το 13ο Grand Prix της φετινής χρονιάς της Formula 1 στη Μόντσα.

Στην Ιταλία, στη Μέκκα του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι τιφόζι της Ferrari ήθελαν να δουν τα μονοθέσια της Scuderia σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Αντιθέτως, Λεκλέρ και Χάμιλτον ξεκίνησαν από τις θέσεις 3 και 4, πίσω από Γκασλί με Alpine και Ράσελ με Mercedes, ωστόσο στη δεύτερη και τρίτη στροφή μετά την ευθεία, τα μονοθέσια βρέθηκαν πλάι πλάι, ο Χάμιλτον γλίστρισε και βγήκε εκτός πίστας πέφτοντας στην 8η θέση, ενώ λίγο αργότερα, στον 2ο γύρο, έχοντας περάσει ο Ράσελ τον Γκασλί και ο Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford πίεζε τον τρίτο Λεκλέρ, περνώντας τον, ο Μονεγάσκος πάτησε ελαφρώς εκτός πίστας, έκανε τετ-α-κε και βγήκε με πολλά χιλιόμετρα με το πλάι στα προστατευτικά ελαστικά.

Ο Λεκλέρ πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και είναι καλά στην υγεία του, μπήκε για λίγο το αυτοκίνητο ασφαλείας, όμως οι αγωνοδίκες έβγαλαν κόκκινη σημαία για διακοπή του αγώνα και νέα εκκίνηση, μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Λεκλέρ.

Ο αγώνας ξεκινά τώρα, μετά από μισή και πλέον ώρα διακοπής, με τις θέσεις που είχαν οι οδηγοί όταν ο αγώνας διεκόπη: Ράσελ, Γκασλί, Φερστάπεν, Κολαπίντο…