Με νίκη Latvala έκλεισε το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις επέστρεψε στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι το 2023 και έκτοτε έχει εδραιωθεί εκεί, ενώ φέτος αποτέλεσε τον δεύτερο γύρο του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων.

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι βροχές, και οι λάσπες, δημιούργησαν ένα δύσκολο πεδίο για τους οδηγούς, πολλοί εκ των οποίων αντιμετώπισαν προβλήματα.

Αλώβητοι βγήκαν οι Jari-Matti Latvala-Tomiya Maekawa, με τον Φινλανδό οδηγό να κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα. Το δίδυμο κυριάρχησε σε όλες τις ειδικές διαδρομές του Σαββάτου, και στις τρεις πρώτες ειδικές της Κυριακής, ωστόσο δύο ειδικές διαδρομές πριν από τον τερματισμό παρουσιάστηκε πρόβλημα στο turbo της Toyota Celica Turbo 4WD ST185, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να διαχειριστεί με ψυχραιμία τη μηχανική βλάβη, αλλά και τη διαφορά που είχαν από το δεύτερο πλήρωμα, φτάνοντας στη νίκη.

Δεύτεροι τερμάτισαν οι Kris Rosenberger-Nicola Januschke Bleicher, με Subaru Impreza 555, πανηγυρίζοντας το πρώτο τους βάθρο στο φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Πρώτοι Έλληνες και τρίτοι γενικής τερμάτισαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI. Το Ελληνικό πλήρωμα δεν μπήκε ποτέ στη μάχη με τους Αυστριακούς για τη δεύτερη θέση, γνωρίζοντας ότι το αγωνιστικό τους ήταν περισσότερο Ομάδας Ν, παρά Ομάδας Α και δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να συναγωνιστεί το Group A Subaru Impreza.

Στην τέταρτη θέση οι Gregoire de Mevius-Andre Leyh με Nissan Sunny GTI-R.

Στον πρώτο τους αγώνα με Mitsubishi Lancer Evo VI, οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου κατάφεραν να ολοκληρώσουν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης, παρά το πρόβλημα με την ανάρτηση, αλλά και με το antilag.

Πολλά προβλήματα αντιμετώπισαν και οι Vojtech Stajf-Veronika Havelkova με την Toyota Celica ST165, ολοκληρώνοντας στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Πολύτιμους βαθμούς για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συγκέντρωσαν οι Christophe Jacob-Isabelle Regnier, με την έβδομη θέση, με το Ford Escort RS1800 MKII. Μια θέση πιο πίσω βρέθηκαν οι Nemo Mazza-Mauro Marchiori με Ford Escort RS1800 MKII.

Ένατοι γενικής και πρώτοι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων κατηγοριών 1-4 ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia 037 Rally.

Στην καλύτερή τους εμφάνιση στην έως τώρα σύντομη αγωνιστική τους καριέρα, οι Σπύρος Μουστάκας-Απόστολος Λακασάς τερμάτισαν στη δέκατη θέση γενικής, στην πρώτη συμμετοχή του οδηγού στην κατηγορία Sporting του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, με τετρακίνητο Mazda 323 GT-R.

Οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής με Fiat 131 Racing ολοκλήρωσε στην 11η θέση της γενικής, στη δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 1-4, στην τρίτη της Κατηγορίας 3 και στην πρώτη της Ελληνικής Κατηγορίας 3. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στον εγχώριο θεσμό ανέβηκαν οι Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου με Nissan 240RS.

Πιο πίσω στη γενική κατάταξη βρέθηκαν οι Oldrich Kovarik jnr.-Marek Kapic με Skoda Favorit 136L, και οι Αυστριακοί Lukas Schindelegger-Helmut Schindelegger με Ford Escort MKII.

Από ελληνικής πλευράς, οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης τερμάτισαν τέταρτοι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών Κατηγοριών 1-4, με Ford Sierra RS Cosworth 4×4, ακολουθούμενοι από τους Γιώργο Δελαπόρτα-Ηλία Παναγιωτούνη. Το δίδυμο του Volkswagen Golf II ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση του εγχώριου θεσμού, κατακτώντας παράλληλα τη νίκη στα προσθιοκίνητα έως 2000. Στην ελληνική κατηγορία 2, νικητές αναδείχθηκαν οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας, με Toyota Celica TA22.

Στο Κύπελλο των 1600 κ.εκ. πρώτευσαν οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσης Κολοτούρος (Toyota Corolla AE92), ενώ τη νίκη στο Κύπελλο των 1300 κ.εκ. κατέκτησαν οι Άκης Λαδιάς-Μιχάλης Πατρικούσης με Toyota Starlet. Οι Λαδιάς-Πατρικούσης είχαν ωραία μάχη με τους Γιώργο Μπερτσάτο-Κώστα Κόντο (Toyota Starlet) και Μιχάλη Νομικό-Ιωάννη Γιώτη (Toyota Starlet), και συμπλήρωσαν το βάθρο στα 1300 κ.εκδ.

Με το παλαιότερο αγωνιστικό του αγώνα, ένα Skoda Octavia Super του 1961 έφτασαν στον τερματισμό οι Oldrich Kovarik snr-Karel Jiratko, κερδίζοντας τους βαθμούς της πρώτης θέσης στην Κατηγορία 1 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας ήταν άτυχοι, τουμπάροντας την Lancia Delta Integrale.

Ραντεβού το 2027.