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Χάνει και το ιταλικό Grand Prix της Formula 1 ο Isack Hadjar

Αντικαταστάτης του στη Red Bull – Ford και πάλι ο Liam Lawson, ενώ ο Yuki Tsunoda θα τρέξει ξανά για τη Racing Bulls
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Δεν έχει ανακάμψει από τον τραυματισμό του στον καρπό ο Ισάκ Χάτζαρ, έπειτα από προπόνηση πυγμαχίας, ο οποίος αφού έχασε το Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και στο ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα.

Ως εκ τούτου, ο Λίαμ Λόουσον που τρέχει για τη Racing Bulls θα τον αντικαταστήσει και πάλι στη Red Bull – Ford, ενώ τη θέση του Λόουσον θα πάρει, όπως και στη Ολλανδία, ο Γιούκι Τσουνόντα, που πέρυσι έτρεχε για τη μητρική ομάδα.

«Είναι καλό να ακούμε ότι ο Ισάκ αναρρώνει καλά και επιστρέφει σύντομα στο αυτοκίνητο, αλλά είναι υπέροχο που έχω άλλο ένα Σαββατοκύριακο με την ομάδα», δήλωσε ο Λόουσον. «Το Zandvoort μου έδωσε μια πραγματικά χρήσιμες εμπειρίες και έρχομαι στη Μόντσα με πολύ καλύτερη κατανόηση του αυτοκινήτου και τι χρειάζομαι από αυτό. Είναι μια εντελώς διαφορετική πίστα, και θα υπάρξουν νέες προκλήσεις, αλλά ανυπομονώ να αγωνιστώ και να δω τι μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε, καθώς στην Ολλανδία τερμάτισε 7ος.

Από την άλλη, ο Τσουνόντα ξεκινώντας από την 8η θέση στην Ολλανδία, ολοκλήρωσε στην 11η, έχοντας γενικά καλό ρυθμό.

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