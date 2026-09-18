Το ηλεκτρικό ID.3 GTI είναι το ισχυρότερο μοντέλο στα πενήντα χρόνια ιστορίας των GTI

Στα 50 χρόνια του σήματος GTI, η VW επέλεξε να παρουσιάσει το πιο ισχυρό GTI από καταβολής, το οποίο είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Το νέο ID.3 GTI αποδίδει ισχύ 326 ίππους (240 kW), με 545 Nm ροπής, και μεταφέρει την κίνηση στον πίσω άξονα. Επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα, έχοντας σε λειτουργία το Launch Control, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σε συνδυασμό με το σπορ πλαίσιο DCC και το χαμηλό κέντρο βάρους, δημιουργείται μια νέα, αυθεντική και δυναμική εμπειρία GTI. Ο ηλεκτροκινητήρας που είναι ενσωματωμένος στον πίσω άξονα, τροφοδοτείται με ενέργεια από μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 79 kWh (καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο), που χαρίζει αυτονομία έως 601 χλμ. Χάρη στη λειτουργία ταχείας φόρτισης DC, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από το 10% στο 80% με ισχύ έως 183 kW σε περίπου 29 λεπτά.

Σχεδιαστικά, στο άνω τμήμα της πρόσοψης κυριαρχούν οι νέοι προβολείς IQ.LIGHT LED matrix, κι ανάμεσά τους εκτείνεται μια διαφανής φωτεινή λωρίδα με το φωτιζόμενο λογότυπο της VW. Ακριβώς πάνω από τη λωρίδα φώτων LED ανάμεσα στους προβολείς, οι σχεδιαστές έχουν ενσωματώσει το πιο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του GTI: την κόκκινη λωρίδα – η οποία προέρχεται από το κόκκινο πλαίσιο της μάσκας του πρώτου Golf GTI (1976). Τα στοιχεία LED που είναι ενσωματωμένα κάθετα στα εξωτερικά τμήματα του προφυλακτήρα αποτελούν ένα νέο διακριτικό στοιχείο του GTI, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό μοντέλο GTI. Από κάτω βρίσκεται η γυαλιστερή μαύρη γρίλια εισαγωγής αέρα με μοτίβο κυψέλης – ένα χαρακτηριστικό σήμα κατατεθέν του GTI. Δύο κάθετα στοιχεία βαμμένα σε κόκκινο χρώμα είναι ενσωματωμένα σε κάθε εξωτερική άκρη – και αυτά, όπως και το μπροστινό σπόιλερ που είναι σχεδιασμένο ως splitter, παραπέμπουν στο στυλ των αγώνων αυτοκινήτου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σιλουέτα χαρακτηρίζεται από τις νέες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, με τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών και τα μαρσπιέ βαμμένα σε μαύρο χρώμα. Ενώ το προηγούμενο μοντέλο διέθετε πάντα μαύρη οροφή, μαύρη αεροτομή οροφής και μαύρο κάλυμμα χώρου αποσκευών, στο GTI τα σημεία αυτά είναι πλέον βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος.

Το ID.3 GTI χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα εξατομικευμένο εσωτερικό, με συνδυασμό κόκκινου και μαύρου. Στο ταμπλό, μια λεπτή κόκκινη γραμμή —το σήμα κατατεθέν του GTI— διατρέχει όλο το πλάτος του, και υπάρχει κόκκινη ένδειξη στο νέο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών υποδηλώνει ότι το ID.3 GTI συγκαταλέγεται στα πιο σπορ. Το κόκκινο χρώμα συναντάται επίσης στα σπορ καθίσματα. Μόλις ο οδηγός πατήσει το φωτιζόμενο κουμπί GTI, στο τιμόνι, ενεργοποιείται το νέο προφίλ οδήγησης GTI, με επιλογές: Eco, Comfort, Sport και Individual. Η λειτουργία GTI αποτελεί το δυναμικό «μυστικό συστατικό», με την απόδοση ισχύος του ηλεκτροκινητήρα, το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και το προσαρμοζόμενο σπορ πλαίσιο DCC, να ρυθμίζονται για μέγιστο σπορ χαρακτήρα.