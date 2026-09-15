Το νέο Deepal S07 Pro με αυτονομία έως 500 χλμ.

Το αμιγώς ηλεκτρικό και ανανεωμένο DEEPAL S07, της Changan, βρίσκεται ήδη στη χώρα μας, και τώρα διατίθεται στην έκδοση Pro.

Το D-SUV μοντέλο, με μήκος 4,750μ., και τεράστιο μεταξόνιο 2,90μ., εξοπλίζεται με προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 77,94 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 500 χλμ. και έως 728 χλμ. στην πόλη. Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 258 ίππους (200 kW) με 290 Nmροπής, προσφέροντας εκρηκτικές επιταχύνσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 5 προγράμματα οδήγησης: Eco, Comfort, Sport, Snow και Customize.

Η νέα έκδοση φέρει προηγμένη ανάρτηση Frequency Selective Damping (FSD) με Hydraulic Rebound Stop (HRS) στον βασικό εξοπλισμό, που προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση των αμορτισέρ.

Παράλληλα, τα συστήματα Super Anti-Slip, Snow Mode και Dynamic Motor Control προσφέρουν ακαριαίο έλεγχο της πρόσφυσης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδιαστικά, η ευρωπαϊκή φινέτσα της coupe-SUV σιλουέτας είναι ευχάριστη οπτικά, με νέα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, ηλεκτρικές κρυφά χερούλια για τις πόρτες, ενιαία φωτιστική υπογραφή LED και νέες ζάντες 20 ιντσών.