Το νέο Deepal S07 Pro με αυτονομία έως 500 χλμ.

Το αμιγώς ηλεκτρικό και ανανεωμένο DEEPAL S07, της Changan, βρίσκεται ήδη στη χώρα μας, και τώρα διατίθεται στην έκδοση Pro.
Το D-SUV μοντέλο, με μήκος 4,750μ., και τεράστιο μεταξόνιο 2,90μ., εξοπλίζεται με προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 77,94 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 500 χλμ. και έως 728 χλμ. στην πόλη. Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 258 ίππους (200 kW) με 290 Nmροπής, προσφέροντας εκρηκτικές επιταχύνσεις.
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Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 5 προγράμματα οδήγησης: Eco, Comfort, Sport, Snow και Customize.
Η νέα έκδοση φέρει προηγμένη ανάρτηση Frequency Selective Damping (FSD) με Hydraulic Rebound Stop (HRS) στον βασικό εξοπλισμό, που προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση των αμορτισέρ.
Παράλληλα, τα συστήματα Super Anti-Slip, Snow Mode και Dynamic Motor Control προσφέρουν ακαριαίο έλεγχο της πρόσφυσης
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Σχεδιαστικά, η ευρωπαϊκή φινέτσα της coupe-SUV σιλουέτας είναι ευχάριστη οπτικά, με νέα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, ηλεκτρικές κρυφά χερούλια για τις πόρτες, ενιαία φωτιστική υπογραφή LED και νέες ζάντες 20 ιντσών.
Στο εσωτερικό, η πανοραμική γυάλινη οροφή 1,9 τ.μ. με ηλεκτρικό σκίαστρο, χαρίζει μεγάλη φωτεινότητα, τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα, ενώ προσφέρεται και διζωνικός κλιματισμός με χειροκίνητους αεραγωγούς.
Η ψηφιακή οθόνη Sunflower 15,6 ιντσών στρέφεται ηλεκτρικά προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό, όποιος καθίσει πρώτος, και συνδυάζεται με προηγμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας AR Head-Up Display που προβάλλει τις ενδείξεις πλοήγησης απευθείας στο παρμπρίζ.
Me προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξελιγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς, το νέο DEEPAL S07 PRO κοστίζει 38.990 ευρώ, περιλαμβάνοντας τις 3.000 ευρώ της κρατικής επιδότησης και ακόμα 3.000 ευρώ Bonus της εισαγωγικής εταιρείας του ομίλου Βασιλάκη.