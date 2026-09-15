Ετοιμοπαράδοτο και με προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης το νέο Ford Kuga FΗΕV

Το εκ των κορυφαίων υβριδικών SUV, Ford Kuga FHEV, είναι ετοιμοπαράδοτο και με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ford Finance.

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή 31.494 ευρώ, τοποθετείται τώρα στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της εταιρείας ακόμη πιο προσιτή.

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Σημαντικό είναι ότι παρά τον κυβισμό των 2.5lt, το νέο φορολογικό πλαίσιο διαμορφώνει το τεκμήριο διαβίωσης (το ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα) στις 2.000 ευρώ, ενώ ο πραγματικός φόρος πολυτελείας που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης είναι μόλις 100 ευρώ το χρόνο.