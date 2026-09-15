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Ετοιμοπαράδοτο και με προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης το νέο Ford Kuga FΗΕV

Με τιμή 31.494 ευρώ, χαμηλό κόστος χρήσης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, και επιτόκιο από 0,9%
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Δημήτρης Μπαλής
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Το εκ των κορυφαίων υβριδικών SUV, Ford Kuga FHEV, είναι ετοιμοπαράδοτο και με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ford Finance.

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή 31.494 ευρώ, τοποθετείται τώρα στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της εταιρείας ακόμη πιο προσιτή.

Σημαντικό είναι ότι παρά τον κυβισμό των 2.5lt, το νέο φορολογικό πλαίσιο διαμορφώνει το τεκμήριο διαβίωσης (το ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα) στις 2.000 ευρώ, ενώ ο πραγματικός φόρος πολυτελείας που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης είναι μόλις 100 ευρώ το χρόνο.

ford-kuga

Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO2 που φτάνουν μόλις τα 122 γρ./χλμ., έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Με χαμηλό επιτόκιο από 0,9%, είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα από 292 ευρώ, αλλά και δυνατότητα διαμόρφωσης ενός χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη, το νέο Ford Kuga FHEV βρίσκεται στα καταστήματα του δικτύου Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα.

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