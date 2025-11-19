Το Leapmotor Β10 στην Ελλάδα από 25.900 ευρώ!

Σε τρεις εκδόσεις, με δύο μπαταρίες και δύο επίπεδα εξοπλισμού, το Leapmotor Β10 είναι ένα από τα πιο value for money αμιγώς ηλεκτρικά SUV και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά.



Το Β10 είναι το πρώτο μοντέλο της οικογένειας B και εμπλουτίζει την γκάμα της Leapmotor, καλύπτοντας το κενό στα μικρομεσαία SUV. Η κινεζική New Energy Vehicle φίρμα εκπροσωπείται στη χώρα μας από την Italian Motion, την εισαγωγική εταιρεία των Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Fiat Professional και Abarth.

Αυτό σημαίνει εγγύηση και ασφάλεια στην αγορά ενός Leapmotor, καθώς εκτός από τις πωλήσεις, η Italian Motion αναλαμβάνει και το after sales πανελλαδικώς.

Μάλιστα, προσφέρεται με 5 χρόνια εγγύησης (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία, ενώ ισχύει οδική βοήθεια για 5 έτη.

Λίγα λόγια

Με το B10, η Leapmotor κάνει την αρχή για την κατασκευή μοντέλων που προορίζονται για όλες τις αγορές παγκοσμίως. Βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP 3.5, η οποία εγγυάται την άψογη συνεργασία του hardware με το software.

Για παράδειγμα, οι 22 υπολογιστικές μονάδες που υπάρχουν στο μοντέλο συνδέονται μεταξύ τους με καλωδίωση που δεν ξεπερνά τα 996 μ., στοιχείο που συγκρατεί το βάρος και τις απώλειες ενέργειας.

Το κινεζικό C-SUV έχει μήκος 4,5 μ. και μεταξόνιο 2.735 χλστ., κάτι που εξασφαλίζει την εξαιρετική ευρυχωρία του για την κατηγορία.

Σχεδιαστικά, το Β10 είναι μοντέρνο και διακριτικό, οι φωτιζόμενες λεπτές μπάρες έχουν το ρόλο των εμπρός και πίσω φωτιστικών σωμάτων, ενώ διακρίνεται για τις καθαρές γραμμές του.

Η καμπίνα είναι σύγχρονη και ενσωματώνει την τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Έτσι, το digital στοιχείο αναμενόμενα κυριαρχεί με τις δύο μεγάλες οθόνες να πρωταγωνιστούν, οι οποίες ελέγχονται από έναν ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 8155 που εξασφαλίζει δυνατότητες εξατομίκευσης και λειτουργία χωρίς κολλήματα κάτω από όλες τις συνθήκες.

Το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus προσφέρει απεικόνιση 3D, multitasking ικανότητα και πλήρη έλεγχο πολλών συστημάτων μέσω του Leapmotor App, ενώ οι απεριόριστες Over The Air αναβαθμίσεις διατηρούν συνεχώς το σύστημα επίκαιρο.

Ιδιαίτερη βάση δόθηκε και στην ασφάλεια του ολοκαίνουριου Β10, όπου μεταξύ άλλων, υπάρχουν 17 συστήματα ADAS υποβοήθησης του οδηγού, κάμερες περιμετρικής απεικόνισης 360ο και ιδιαίτερα στιβαρή δομή αμαξώματος. Έτσι, το νέο Β10 αναμένεται να αποσπάσει 5 αστέρια στη δοκιμή του Euro NCAP, όπως ακριβώς και το μεγαλύτερο C10.

Για τη συμπεριφορά του στο δρόμο έχει φροντίσει η ομάδα εξέλιξης δυναμικών χαρακτηριστικών της Stellantis. Ξεχωρίζει η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και η 50/50 κατανομή βάρους, ενώ στην εκτενή δοκιμή μας στο επόμενο διάστημα θα σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας από το B10 στους ελληνικούς δρόμους.

Το Leapmotor B10 διαθέτει κινητήρα απόδοσης 218 ίππων και 240 Nm ροπής που καταλήγουν στους πίσω τροχούς. Από στάση αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Σχετικά με τη φόρτιση, σε εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής (OBC) ισχύος 11 kW, ενώ στο συνεχές ρεύμα σε φορτιστή DC, η ισχύς φτάνει τα 168 kW και εξασφαλίζει φόρτιση 30-80% σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Εκδόσεις

Το Β10 της Leapmotor προσφέρεται σε δύο εξοπλιστικά επίπεδα. Η βασική έκδοση Life διατίθεται με μπαταρία χωρητικότητας 56,2 kWh (με την ονομασία Pro) που εξασφαλίζουν 361 χλμ. αυτονομίας ή με τη μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία των 67,1 kWh και την ονομασία Pro Max για 434 χλμ. αυτονομίας, κατά WLTP. Στη Life υπάρχουν στάνταρ 17 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και οθόνη infotainment 14,6 ιντσών, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, λειτουργία V2L, σύστημα πλοήγησης, φώτα LED, κλειδί NFC και Bluetooth, είσοδος χωρίς κλειδί (keyless entry) και εκκίνηση με κωδικό, καθώς και καλώδια Mode 2 και Mode 3 για φόρτιση σε πρίζα σούκο και Wallbox αντίστοιχα.

Η έκδοση Design εξοπλίζεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία των 67,1 kWh και συναντάμε επιπρόσθετα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης με 12 ηχεία, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αισθητήρα βροχής και σκούρα πίσω κρύσταλλα.

Τιμές

Η τιμή του Leapmotor B10 ξεκινάει από 25.900 ευρώ (αρχική τιμή 32.900 ευρώ) στη βασική έκδοση Life με την μπαταρία Pro (56,2 kWh), συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος ύψους 4.000 ευρώ, καθώς και του ποσού των 3.000 ευρώ από την κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Με τη μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία Pro Max (67,1 kWh), η τιμή διαμορφώνεται στα 27.400 ευρώ (34.400 ευρώ αρχική τιμή). Στο εξοπλιστικό πακέτο Design, το κόστος είναι επιπλέον 1.500 ευρώ, δηλαδή 28.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας και της κρατικής επιδότησης, με την αρχική τιμή στα 35.900 ευρώ.

Το βιβλίο παραγγελιών του Leapmotor Β10 έχει ανοίξει και σημειώστε ότι είναι ετοιμοπαράδοτο.