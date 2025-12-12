Το Μουσείο Αγωνιστικών Μοτοσυκλετών με όλες τις θρυλικές πρωταθλήτριες

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας – FIM, αποτελεί το Μουσείο Αγωνιστικών Μοτοσυκλετών που εγκαινιάστηκε και στεγάζεται στην προηγούμενη έδρα της FIM στην ελβετική κοινότητα Mies.

Το Μουσείο θα χρησιμεύσει ως μόνιμη βιτρίνα που θα γιορτάζει την πλούσια και λαμπρή ιστορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, από τις πρώτες απαρχές τους μέχρι σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα εγκαίνια βρέθηκαν ο 15 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Giacomo Agostini, ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητή Motocross Harry Everts, ο θρύλος των Trial Sammy Miller και ο Carmelo Ezpeleta – διευθύνων σύμβουλος της Dorna, διοργανωτή του FIM MotoGP, οι οποίοι είχαν την τιμή να γίνουν οι πρώτοι που θα ενταχθούν στο νέο Hall of Fame της FIM.

Σε κάθε μέλος του Hall of Fame απονεμήθηκε ένα ρολόι πριν ληφθούν τα αποτυπώματα των χεριών του για ένα κεντρικό κομμάτι με καρό σημαία στον κήπο του RMM.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ της πλούσιας λίστας εκθεμάτων στο Μουσείο, περιλαμβάνονται μοτοσυκλέτες με τις οποίες αγωνίστηκαν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2025: Marc Marquez – MotoGP, Toprak Razgatlioglu – Superbike, Toni Bou – TrialGP, Daniel Sanders – Rally-Raid, Josep Garcia – EnduroGP, Bartosz Zmarzlik – Speedway Grand Prix και Romain Febvre – MXGP Motocross.

Ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν: η AJS Porcupine που στα χέρια του Leslie Graham κέρδισε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα FIM Grand Prix το 1949, η θρυλική Honda RC166 F101 250 εξακύλινδρη του 1967 του Mike Hailwood, η Yamaha YZR-M1 του 2004 του Valentino Rossi, η Kawasaki Ninja ZX-10R του 2016 του Jonathan Rea, η Honda RC213V του 2018 του Marc Marquez, η Yamaha YZ450F του 2006 του Stefan Everts, το πρωτότυπο Beta Zero του 1989 του Jordi Tarres, η Zaeta DT450RS του 2019 του Francesco Cecchini, η BMW R80 G/S του Hubert Auriol του 1981, η GASGAS EC350F του Andrea Verona του 2024 και μια Yamaha YZF R7 που χρησιμοποιήθηκε από την νικηφόρα Ομάδα Ευρώπης στους πρώτους Διηπειρωτικούς Αγώνες FIM του 2025.