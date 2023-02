Το νέο Citroën C5 X τιμήθηκε με το βραβείο του “Best Large Car” από το WWCOTY (Women’s World Car of the Year).

Πρόκειται για μια κριτική επιτροπή που δημιουργήθηκε το 2009 από τη Sandy Myhre, για να επιτρέψει στις γυναίκες του κόσμου της αυτοκίνησης να εκφράσουν τις σκέψεις τους για τα νέα μοντέλα της αγοράς.

Οι γυναίκες παίζουν συχνά ρόλο στην αγορά νέου αυτοκινήτου όταν δεν είναι μόνες τους στη λήψη αποφάσεων. Έχουν μια ξεχωριστή άποψη για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία ενός αυτοκινήτου.

Μια αποκλειστικά γυναικεία κριτική επιτροπή που αποτελείται από 63 δημοσιογράφους αυτοκινήτων, από 45 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπου της χώρας μας), σε πέντε ηπείρους, έχει το δύσκολο έργο να επιλέξει τα καλύτερα αυτοκίνητα σε έξι κατηγορίες.

Τα διακριθέντα μοντέλα αντιπροσωπεύουν την αριστεία στην κατηγορία τους όσον αφορά την ασφάλεια, την οδήγηση, την άνεση, την τεχνολογία, τη σχεδίαση, την απόδοση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη σχέση ποιότητας/τιμής.

Το νέο Citroën C5 X κέρδισε την κατηγορία “Best Large Car” και τώρα θα ανταγωνιστεί τους άλλους πέντε νικητές στον τελικό γύρο, από όπου θα προκύψει ο μεγάλος νικητής που θα πάρει τον τίτλο του WWCOTY. Το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας, θα ανακοινωθεί στις 8 Μαρτίου, που είναι και η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Το νέο C5 X συνδυάζει την κομψότητα και τον δυναμισμό ενός Shooting Brake, την πρακτικότητα ενός Station Wagon, την ευελιξία, τη διάθεση για περιπέτεια αλλά και την ανυψωμένη θέση οδήγησης ενός SUV. Όλα αυτά, εξασφαλίζοντας απαράμιλλη άνεση χάρη στα καθίσματα Citroën Advanced Comfort και την ενεργή ανάρτησηCitroën Advanced Comfort.

Το νέο C5 X είναι μια αληθινή πρόσκληση για να ταξιδέψει κανείς με απόλυτη ηρεμία. Προσφέρει τεχνολογίες αιχμής για την καλύτερη δυνατή εμπειρία εντός του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης της 21” οθόνης Extended Head Up Display και του ολοκαίνουργιου συστήματος πληροφοριών My Citroën Drive Plus με αναγνώριση φυσικής ομιλίας και οθόνη αφής 12 ιντσών.