Το ολοκαίνουργιο Geely STARRAY EM-i, με 136 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και 996 χλμ. συνολικά

Πολλά ηλεκτρικά χιλιόμετρα και πολύ περισσότερα μαζί με τη βενζίνη, μόνο με ένα plug-in hybrid μοντέλο μπορείς να πετύχεις. Και το ολοκαίνουργιο Geely STARRAY EM-i, είναι το απόλυτο παράδειγμα, με 136 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και 996 χλμ. συνολικά, σε βαθμό που το βενζινάδικο να αποτελεί ανάμνηση.

Με μινιμαλιστική και βραβευμένη φιλοσοφία σχεδίασης, το μεσαίου μεγέθους SUV έχει λεπτά φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οθόνη αφής 15,4 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, 13,8 ιντσών Head-Up-Display, κονσόλα σε στυλ γέφυρας με επαγωγική φόρτιση smartphone, εργονομικά μπροστινά καθίσματα, αεριζόμενα, θερμαινόμενα και με σύστημα μασάζ, χώρο αποσκευών 428 λίτρων, με επιπλέον κρυφό κάτω δάπεδο 100 λίτρων.

Το εξαιρετικό κινητήριο σύστημα απαρτίζεται από ένα με μοτέρ βενζίνης 1.5lt – 100 PS, και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 218 PS με 262 Nm ροπής, που έχει και τον κύριο λόγο στη μετάδοση της κίνησης.

Κοστίζει από 32.990 ευρώ με το πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM 100.