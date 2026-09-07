Το ολοκαίνουργιο Leapmotor B05 πήρε κι αυτό πέντε αστέρια ασφάλειας

Ένα από τα μοντέλα που αναμένεται να έχουν δυναμική πορεία στην ελληνική, είναι το Leapmotor B05.

Το C-Hatchback μοντέλο της κινεζικής μάρκας που βρίσκεται στην Ευρώπη υπό την ομπρέλα του ομίλου Stellantis, είναι αμιγώς ηλεκτρικό, πισωκίνητο, με ισχύ 218 ίππους και 240 Nm ροπής, και προσφέρεται σε τρεις επιλογές με δύο μπαταρίες (56,2 kWh με αυτονομία έως 401 χλμ., και 67,1 kWh με αυτονομία έως 482 χλμ.), σε τιμές από 22.790 ευρώ.

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Το Leapmotor B05, πρόσφατα απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, ο οποίος από το 2026 χρησιμοποιεί νέα, πιο αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης.

Ως ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα οχήματα της μάρκας, το B05 ενσαρκώνει το όραμα της Leapmotor για εκδημοκρατισμό της καινοτομίας, προσφέροντας εξελιγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και premium χαρακτηριστικά σε ένα ευρύτερο κοινό Ευρωπαίων πελατών.

Το B05 απέσπασε 92% στην κατηγορία για την Προστασία από Συγκρούσεις, εξασφαλίζοντας επιμέρους 100% βαθμολογίες τόσο στην προστασία από πλευρικό εμπόδιο όσο και στην προστασία από πλευρική πρόσκρουση, 99% στην Πρόληψη Σύγκρουσης από Αλλαγή Λωρίδας, 100% για την Υποβοήθηση Τιμονιού και την Υποβοήθηση Αλλαγής Λωρίδας, 98% για την Προστασία από Οπίσθια Σύγκρουση και 89% για την Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση.

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Στις άλλες κατηγορίες πήρε 89% στην Ασφάλεια Μετά τη Σύγκρουση, 66% στην Ασφαλή Οδήγηση 72%, και 77% στην Αποφυγή Σύγκρουσης.

Το ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλειας του οχήματος περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα Αυτόνομης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, Προσαρμοζόμενο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας, Ανίχνευση Τυφλού Σημείου, Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, Παρακολούθηση Οδηγού και Πρόληψης Παραβίασης Ποδηλάτη, παρέχοντας συνεχή προστασία στους επιβάτες και σε άλλους χρήστες του δρόμου.