Το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, το 22ο Classic Endurance 2026

Για 22η φορά, η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας διοργανώνει τον σκληρότερο και πιο απαιτητικό αγώνα της.

Το 22ο Classic Endurance 2026, αγώνας «αντοχής και ακρίβειας» (regularity), θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας 21-23 Φεβρουαρίου 2026, και συγκεντρώνει δεκάδες συμμετοχές, με πιστοποιημένες κλασικές μοτοσυκλέτες, τουλάχιστον 30 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή πορεία θα είναι μήκους περίπου 900 χιλιομέτρων σε μοναδικές χειμωνιάτικες διαδρομές, σε ορεινούς όγκους και παραλιακούς δρόμους της Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση ξεκινά από τον Ασπρόπυργο το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Μέσω παλαιάς Εθνικής Οδού οι μοτοσυκλετιστές θα κινηθούν προς Κόρινθο και από Χιλιομόδι προς Σκοτεινή, με ανασυγκρότηση στο Λεβίδι. Συνέχεια προς Βυτίνα, Αρχαία Ολυμπία, Κρέστενα, Ζαχάρω, Κυπαρισσία, Φιλιατρά, για να καταλήξει στην Πύλο, όπου τελειώνει η 1η μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H 2η μέρα, η Κυριακή, είναι ένα οδοιπορικό σε όλο το μεσσηνιακό πόδι με ορμητήριο την Πύλο. Περνά από τα χωριά Πύλα, Χανδρινός, Καλοχώρι, Πεταλίδι, Αγνάντιο, στέκεται για λίγο στο πάρκο Ελληνικής Επανάστασης και συνεχίζει από Ευαγγελισμό για Φοινικούντα, Χαροκοπιό, φτάνει Κορώνη για μια στάση, πάει Μεθώνη και επιστρέφει στην Πύλο.

Η 3η μέρα, η Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου είναι δρόμος επιστροφής που περνάει από Κορυφάσι, Καζάρμα, Μεσσήνη, Καλαμάτα, και τον Ταΰγετο για Σπάρτη και από εκει προς Τεγέα, στέκεται στο Παράλιο Άστρος και μέσα από το Άργος θα ακολουθήσει την παλιά εθνική μέχρι τον Άγιο Χαράλαμπο, όπου και τερματίζει.

Στον αγώνα συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με κλασικές πιστοποιημένες ή υπό πιστοποίηση μοτοσυκλέτες, δηλαδή κατασκευασμένες μέχρι τις 31-12-1995. Τη διαδρομή μπορούν να ακολουθήσουν μέλη ή φίλοι της Λέσχης, με μη πιστοποιημένη ή σύγχρονη μοτοσυκλέτα, ως συνοδοί.

Στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα, όπως και στην παλαιότερη μοτοσυκλέτα.