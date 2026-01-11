Toyota: Αλλαγές στη δομή των αγωνιστικών τμημάτων

Ήταν να μην υποτιμήσουν τον Akio Toyoda, τότε εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Toyota.

Αυτό συνέβη το 2007, όταν με την GAZOO Racing, η οποία τότε κι αυτή ξεκίνησε τη δράση της, πήρε μέρος στον πολύ απαιτητικό αγώνα αντοχής 24 ωρών του Νίρμπουργκριν, μαζί με τον μέντορα οδήγησης και οδηγό της Toyota, Hiromu Naruse, και αρκετούς άλλους.

Σημειώνω ότι εκείνη η δραστηριότητα δεν αναγνωρίστηκε επίσημα από την Toyota και δεν έφερε το όνομά της. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του αγώνα, είναι ότι ο Toyoda αγωνίστηκε με το ψευδώνυμο «Morizo».

Μολονότι κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα, με τους Ευρωπαίους, κυρίως, ανταγωνιστές να έχουν αυτοκίνητα υπό εξέλιξη στον αγώνα, και η Toyota όχι, όταν τον προσπέρασαν στην πίστα εξελιγμένα οχήματα, ο Toyoda ένιωσε σαν να του λένε: «Δεν υπάρχει περίπτωση εσείς στην Toyota να μπορούσατε να κατασκευάσετε ένα αυτοκίνητο σαν κι αυτό».

Αυτή, λοιπόν, είναι η απαρχή της ιστορίας της Toyota στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, από ένα πείσμα του Akio Toyoda να αποδείξει ότι μπορεί να κατασκευάσει και γρήγορα, και ανθεκτικά αγωνιστικά μοντέλα.

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2015, η Toyota Motor Corporation ενοποίησε τις εσωτερικές της δραστηριότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό («TOYOTA Racing», «LEXUS Racing» και «GAZOO Racing»), υπό την ενιαία επωνυμία «GAZOO», με την οποία υιοθέτησε το λογότυπο «TOYOTA GAZOO Racing».

Ο Toyoda, τότε πρόεδρος, αποφάσισε ότι η TMC θα επέστρεφε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC, στο οποίο τα αγωνιστικά αυτοκίνητα βασίζονται σε οχήματα παραγωγής.

Μάλιστα, η επιστροφή της Toyota στο WRC, οδήγησε στην κυκλοφορία το 2020 του GR Yaris, ενός σπορ αυτοκινήτου που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την Toyota, με τη φιλοσοφία της κατασκευής ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων που προέρχονται από μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το GR Yaris πέτυχε την πρώτη του νίκη σε έναν 24ωρο αγώνα Super Taikyu Series τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, άρχισε να εμφανίζεται σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο, κι οδήγησε στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία του GR Corolla.

Και φτάσαμε στο 2025, όπου παρουσιάστηκαν τα: GR GT, GR GT3 και LFA Concept.

Τώρα, η θυγατρική της εταιρεία, «TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH», με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας, μετονομάζεται σε «TOYOTA RACING GmbH».

Πλέον, ως «TOYOTA RACING» θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής – WEC, ενώ ως GAZOO Racing στο WRC και σε άλλους αγώνες.