Toyota: Ένα video για το πώς «οι δρόμοι φτιάχνουν αυτοκίνητα»

Η πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα της Toyota, μέσω του ειδικού τμήματος TOYOTA GAZOO Racing, αποκαλύπτεται μέσα από ένα νέο video με τίτλο «WILD ROAD».

Όλα ξεκίνησαν το 2017 με την Team GAZOO, από τον Toyota Master Driver Hiromu Naruse και τον τότε εκτελεστικό αντιπρόεδρο Akio Toyoda (νυν πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και το πρώτο εγχείρημα ήταν ο απαιτητικός αγώνας 24 ωρών στο Νίρμπουργκριν.

Το 2015 ιδρύεται η Toyota Gazoo Racing (TGR), συμμετέχοντας σε διάφορες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) και στο Ράλι Ντακάρ.

Ουσιαστικά, το video εκφράζει τη φιλοσοφία του προέδρου Toyoda, γνωστού και ως Master Driver Morizo, πώς «οι δρόμοι φτιάχνουν αυτοκίνητα», και σε αυτό εμφανίζονται τέσσερα αγωνιστικά αυτοκίνητα με διάσημους οδηγούς στα μπάκετ.

Παράλληλα, μέσα από το video δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει κάποιος τη μάρκα GR, η οποία ουσιαστικά αφορά ειδικές, σπορ εκδόσεις αυτοκινήτων δρόμου.

Στο video βλέπουμε τέσσερα αγωνιστικά αυτοκίνητα: το GR Yaris Rally 1 που συμμετέχει στο WRC και οδηγεί ο Τακαμότο Κατσούτα, το GR010 Hybrid που τρέχει στο WEC και οδηγεί ο Καμούι Κομπαγιάσι (έχει τρέξει και στη Formula 1), το DKR GR Hilux που οδηγεί ο Ακίρα Μιούρα και που πρόκειται να αγωνιστεί στο ράλι Ντακάρ που ξεκινά στις 4 Ιανουαρίου, και το νέο GR GT3 με οδηγό τον Τατσούια Κταόκα που στοχεύει στο FIA GT3, ενώ εμφανίζεται και η νέα ναυαρχίδα της GR, το GR GT με τον Χιροάκι Ισιούρα.