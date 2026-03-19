Toyota: Νέο τιμόνι, χειριστήρια, ελαστικά και αμορτισέρ στο GR Yaris

Διαπρέποντας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ειδικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC, η Toyota μεταφέρει την τεχνογνωσία της από τους αγώνες στα αυτοκίνητα παραγωγής.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν τα GR Yaris και GR Yaris Aero Performance, τα οποία δοκιμάστηκαν στα όριά τους, και δέχτηκαν λεπτομερείς αναβαθμίσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή οδηγική εμπειρία.

Αρχικά, το τιμόνι έχει ανασχεδιαστεί με βάση την ανάλυση πραγματικών συνθηκών στην πίστα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος και η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση του οδηγού, η διάμετρος του νέου τιμονιού έχει μειωθεί κατά 5 χιλιοστά, φτάνοντας τα 36 εκ., για μεγαλύτερη αμεσότητα στις εντολές του οδηγού. Παράλληλα, η επιφάνεια λαβής έχει διευρυνθεί και οι υποδοχές για τους αντίχειρες έχουν αφαιρεθεί.

Επίσης, επειδή στους αγώνες οι οδηγοί πολλές φορές στρίβουν το τιμόνι 180 μοίρες, αν αυτό συμβεί σε ένα αυτοκίνητο παραγωγής, τότε υπάρχει κίνδυνος ο οδηγός να πατήσει διακόπτες που δεν πρέπει. Ετσι, οι διακόπτες τοποθετήθηκαν μακριά από τα χέρια του οδηγού, αποτρέποντας αυτό το ενδεχόμενο.

Οι μηχανικοί πρόσθεσαν και ελαστικά καλύτερης πρόσφυσης, σε συνδυασμό με επαναρυθμισμένα εμπρός και πίσω αμορτισέρ, ενώ έχει αναβαθμιστεί και το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης (EPS).

Στα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας έχει προστεθεί και κάμερα παρακολούθησης του οδηγού (Driver Monitor Camera), που εντοπίζει σημάδια κόπωσης ή έλλειψης προσοχής και είναι συνδεδεμένη με το σύστημα Emergency Driving Stop.

Επιπλέον, οι λειτουργίες θέρμανσης των καθισμάτων και του τιμονιού είναι πλέον διαθέσιμες και σε συνδυασμό με το προαιρετικό κάθετο χειρόφρενο.