Toyota: Ο ίδιος ο Akio Toyoda οδήγησε αγωνιστικό με υδρογόνο

Έναν εξαιρετικό τρόπο ανάδειξης της τεχνολογίας υδρογόνου, διάλεξε ο Akio Toyoda, πρόεδρος της Toyota.

Με την ευκαιρία της έναρξης του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, στο Μόντε Κάρλο, στο οποίο θριάμβευσε η Toyota κατακτώντας και τις 3 θέσεις του βάθρου (Σόλμπεργκ, Εβανς, Οζιέ), ο Morizo, όπως αποκαλείται στους κόλπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς αυτό είναι το αγωνιστικό ψευδώνυμο του Akio Toyoda, οδήγησε ένα GR Yaris Rally2 H₂ Concept στους δρόμους του Μονακό, που χρησιμοποιούνται για το διάσημο σιρκουί.

Η Toyota από χρόνια επενδύει στο υδρογόνο και μάλιστα διαθέτει σε πωλήσεις το Mirai, σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Τώρα, με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, ο Morizo αποτυπώνει το όραμα της Toyota για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally Raid (W2RC), σε ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα ακόμα και στους αγώνες.

Στην Toyota, η εξέλιξη αγωνιστικών και ράλι αυτοκινήτων με κινητήρα υδρογόνου (H₂) συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με τον Akio Toyoda να επιδεικνύει τακτικά τη συγκεκριμένη τεχνολογία, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Για παράδειγμα, ο Akio συμμετείχε στο WRC Ypres Rally τον Αύγουστο του 2022 με ένα υδρογονοκίνητο GR Yaris, στην 100ή επέτειο του Le Mans τον Ιούνιο του 2023 με ένα GR Corolla H₂ Concept, καθώς και σε πολλούς αγώνες του πρωταθλήματος Super Taikyu στην Ιαπωνία, οδηγώντας πρωτότυπα GR Corolla με κινητήρες βενζίνης και υγρού υδρογόνου.

«Είναι μεγάλη τιμή να οδηγώ στο σιρκουί του Μονακό ένα αυτοκίνητο ράλι με κινητήρα υδρογόνου. Το υδρογόνο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και οι κινητήρες υδρογόνου είναι απολύτως κατάλληλοι για αγώνες. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα κατανοήσει τις προθέσεις μας και θα μας υποστηρίξει σε αυτή την προσπάθεια για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού», ανέφερε ο Akio Toyoda.

Με τα σημερινά δεδομένα και εν γένει την εξέλιξη που υπάρχει, το υδρογόνο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον των αγώνων.