Toyota: Το «αυτοκίνητο της αγάπης» της 9χρονης Ευγενίας που ξεχώρισε σε 660.000 συμμετοχές

Κορυφαία διάκριση για τη μικρή Ελληνίδα στον διαγωνισμό «Toyota Dream Car Art Contest 2025»
Σε έναν διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής της Toyota για παιδιά, που πραγματοποιείται από το 2004, ήρθε η στιγμή μια Ελληνίδα να ξεχωρίσει.

Η 9χρονη Ευγενία Τρικαλιώτη με το έργο «Το αυτοκίνητο της αγάπης», διακρίθηκε ανάμεσα σε 660.000 συμμετοχές από 90 χώρες και ήταν  μεταξύ των Best Finalists στον 18ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής Toyota Dream Car.

Η μικρή Ελληνίδα κέρδισε και το χρηματικό έπαθλο των 3.000 δολαρίων, το οποίο θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

To «Toyota Dream Car Art Contest» αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνείς πρωτοβουλίες της Toyota, με στόχο να ενθαρρύνει τα παιδιά έως 15 ετών να φανταστούν το αυτοκίνητο των ονείρων τους και να αποτυπώσουν τις αξίες της αγάπης, της καινοτομίας και της αειφορίας μέσα από την τέχνη.

Η ελληνική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά από την Toyota Ηellas, και την απονομή του βραβείου στην Ευγενία, εκ μέρους της εταιρείας, έκανε ο παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής κολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης, στη Θεσσαλονίκη.

