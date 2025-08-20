Βεβαιώθηκαν 3.026 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα

Ακόμα και σε περιοχές όπου υπάρχουν «οικεία πρόσωπα» αστυνομικών με πολίτες, δηλαδή σε κωμοπόλεις και χωριά, ακόμα και εκεί -όπως έχω διαπιστώσει- πλέον οι έλεγχοι της αστυνομίας για μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας, είναι εντατικοί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 7ηεβδομάδα των ελέγχων στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, των ATV («γουρούνες») καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων), πραγματοποιήθηκαν 27.873 έλεγχοι.

Από αυτούς τους ελέγχους βεβαιώθηκαν 2.613 παραβάσεις σε οδηγούς (εκ των οποίων 80 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής – ντελίβερι), καθώς και 413 παραβάσεις σε επιβάτες.

Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν, ανά περιφέρεια: 842 Αττική, 382 Στερεά Ελλάδα, 264 Νότιο Αιγαίο, 248 Ιόνια Νησιά, 242 Κρήτη, 234 Δυτική Ελλάδα, 217 Θεσσαλονίκη, 137 Πελοπόννησο, 134 Κεντρική Μακεδονία, 102 Θεσσαλία, 86 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 78 Βόρειο Αιγαίο, 52 Ήπειρο και 8 Δυτική Μακεδονία.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι ποινές είναι αυστηρές: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη), 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Το ζήτημα είναι οι έλεγχοι να είναι συνεχείς, χειμώνα καλοκαίρι και κυρίως να έχουν χαρακτήρα προτροπής, ώστε όλοι να χρησιμοποιούν κράνος. Βέβαια, τα πρόστιμα είναι πρόστιμα και δεν χαρίζονται, αλλά τουλάχιστον οι παραβάτες να μην υποτροπιάζουν.