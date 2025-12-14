Volkswagen ID.3 GTX 286PS – Δοκιμή: Επιδόσεις και αυτονομία έως 600 χλμ.

Το αμιγώς ηλεκτρικό μικρομεσαίο hatchback της Volkswagen ήταν από εκείνα τα μοντέλα που μύησαν το ευρύ κοινό σιγά σιγά στην ηλεκτροκίνηση, με τα υπέρ και τα κατά του.



Έχοντας δεχθεί ένα facelift, το ID.3 στην έκδοση GTX με τον ηλεκτροκινητήρα των 286 ίππων, τη σπορτίφ εμφάνιση, την μπαταρία χωρητικότητας 79 kWh και την εξαιρετική διαχείριση ενέργειας αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η οποία απευθύνεται σε οικογένεια ή σε εργένηδες/εργένισσες που θέλουν το κατιτίς τους παραπάνω, χωρίς να θυσιάζουν τίποτα από τα ήδη υπάρχοντα.

Εξωτερικά, το ID.3 δε… βγάζει μάτι λόγω προκλητικής εμφάνισης, αλλά ούτε περνάει απαρατήρητο, ειδικά στο Kings Red Metallic χρώμα της δοκιμής μας, προμηνύει ότι κάτι καλό συμβαίνει.

Δυναμικοί εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, προβολείς τεχνολογίας IQ.LIGHT LED Matrix, μεγάλες εισαγωγές αέρα μπροστά και νέος διαχύτης πίσω χαρακτηρίζουν το ID.3 GTX, το οποίο έχει μήκος 4,26 μ.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του γερμανικού μοντέλου, το οποίο συνδυάζει αισθητική με λειτουργικότητα και ασφάλεια, είναι οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, καθώς προσφέρουν πολύ καλή ορατότητα, φως και αίσθηση μεγαλύτερης άνεσης και ευρυχωρίας.

Εις τα ενδότερα

Στο εσωτερικό, τα bucket καθίσματα με τα ενσωματωμένα προσκέφαλα σε μαύρο σουέντ (με ανακυκλωμένα υλικά) και κόκκινες ραφές, το διακριτικό GTX σε καθίσματα και στο τιμόνι, καθώς και η ίδια σπορ σχεδίαση του flat bottom τιμονιού κάνουν το ID.3 GTX να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις σε εμφάνιση και ουσία. Τα ποιοτικά και αισθητά αναβαθμισμένα υλικά συγκριτικά με το παρελθόν, η καλή συναρμογή και η μίνιμαλ φιλοσοφίας καμπίνα με digital στοιχείο συμπληρώνουν την εικόνα του διακόσμου.

Στην κεντρική κονσόλα συναντάμε τη βασική οθόνη αφής των 12,9 ιντσών που φιλοξενεί το σύστημα πολυμέσων, το οποίο είναι άμεσο και πιο εύχρηστο σε σχέση με το παρελθόν χάρη στη νεότερη έκδοση λογισμικού. Μέσω του μενού, πραγματοποιείται ο χειρισμός για όλες τις λειτουργίες του ID.3, βασικές και μη. Γινόμαστε κουραστικοί και επαναλαμβάνουμε την επιθυμία μας για την παρουσία φυσικών διακοπτών τουλάχιστον για κάποιες βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως ο έλεγχος του κλιματισμού, τα driving modes και το ράδιο.

Παρ’ όλ’ αυτά, θα ήμασταν άδικοι, εάν παραλείπαμε την ύπαρξη της ψηφιακής βοηθού IDA, που έδωσε άμεσα λύση σε ό,τι της ζητήθηκε.

Θήκες για αντικείμενα διαφόρων μεγεθών ενισχύουν την πρακτικότητα του ID.3 GTX, όπως και οι αποθηκευτικοί χώροι μέσα στην καμπίνα.

Χωροταξικά, το μεταξόνιο των 2.770 χλστ. εξασφαλίζει ευρυχωρία στο εσωτερικό, με τέσσερις ενήλικες να απολαμβάνουν τις μετακινήσεις άνετα και απροβλημάτιστα. Ακόμα και οι πίσω επιβάτες έχουν επαρκή χώρο για το κεφάλι και τα γόνατα, ενώ το επίπεδο δάπεδο βοηθάει ακόμα πιο πολύ στην άνεση των ποδιών.

Η μίνιμαλ φιλοσοφία μάλλον χρειάζεται να υιοθετηθεί και στις αποσκευές, καθώς η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι στα 385 λίτρα, ωστόσο με σωστή τοποθέτηση μπορούμε να στριμώξουμε περισσότερα πράγματα, αν χρειαστεί.

Η… κινητήριος δύναμη

Στην έκδοση GTX συναντάμε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 286 ίππων, ενώ ο ίδιος ηλεκτροκινητήρας στην έκδοση GTX Performance αποδίδει 326 ίππους με 545 Nm ροπής αμφότεροι.

Από στάση το ID.3 GTX των 1.910 κιλών, φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 79 kWh εξασφαλίζει σε μεικτό κύκλο έως 603 χλμ. αυτονομίας κατά WLTP, ενώ σε αυτό βοηθάει και η εξαιρετική διαχείριση ενέργειας. Στην πράξη, φτάσαμε κοντά σε αυτό το νούμερο, χωρίς να… ιδρώσουμε.

Μέσα στην πόλη, δεν ξεπεράσαμε τις 13,7 kWh/100 χλμ. σε μέση κατανάλωση, ενώ οι μεικτές συνθήκες σε ανοιχτό δρόμο και επαρχιακό, μας κόστισαν επιπλέον 3 kWh/100 χλμ. Αναμενόμενα, όσο πιο βαθιά πατάμε το πόδι στο δεξί πεντάλ, η κατανάλωση ανεβαίνει.

Σχετικά με τη φόρτιση, η νέα μπαταρία δέχεται ταχυφόρτιση σε DC με ισχύ έως 185 kW, κάτι που σημαίνει λιγότερος χρόνος αναμονής στη φόρτιση. Συγκεκριμένα, το 10-80% ολοκληρώνεται σε 26 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούμε να επιλέξουμε και χειροκίνητα το preconditioning της μπαταρίας για να προετοιμαστεί, ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή ισχύ φόρτισης.

Φιλικό και… ευγενικά αγριεμένο!

Το ID.3 GTX δεν έχει χάσει καθόλου από το φιλικό και πολιτισμένο χαρακτήρα του, απλώς έγινε πιο γρήγορο! Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζει απόλυτα στον οικογενειάρχη που θέλει να θυμάται πού και πού το ένδοξο εργένικο παρελθόν του/της, χωρίς να θυσιάζει τίποτα από τις σημερινές ανάγκες ή αποτελεί το κατάλληλο μοντέλο για τους σκεπτόμενους νεαρούς οδηγούς που αναζητούν ένα σπορ μοντέλο με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, άνετο σε κάθε τερέν και με περιορισμένο κόστος χρήσης.

Στην πράξη, το ακρωνύμιο GTX φέρνει μαζί του 286 ίππους, πολύ καλές επιδόσεις και πιο σκληρή ρύθμιση στην ανάρτηση που υποστηρίζει τη σπορ συμπεριφορά του στον πιο απαιτητικό ρυθμό. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, βέβαια, δεν αλλάζουν το φιλικό προφίλ του VW ID.3 με τον οικογενειακό προσανατολισμό.

Μέσα στην πόλη, το γερμανικό hatchback είναι ξεκούραστο, ευχάριστο, οικονομικό και ευέλικτο. Στην ευελιξία και την… επιβίωση σε στενάκια και δρόμους με διπλοπαρκαρισμένα βοηθούν και τα 10,5 μ. του κύκλου στροφής.

Πίσω από το τιμόνι του VW ID.3 GTX, τα χιλιόμετρα περνούν ευκολότερα και απροβλημάτιστα. Οι εγκάρσιες ανωμαλίες και οι λακκούβες φιλτράρονται ικανοποιητικά και οι πίσω επιβάτες δε διαμαρτύρονται, αφού η πίσω ανάρτηση με τους πολλαπλούς συνδέσμους φροντίζουν για την άνεση, ενώ η πιο σφιχτή ρύθμιση δε δείχνει να την επηρεάζει.

Σε ανοιχτό δρόμο, το ID.3 GTX είναι άνετο, ευθύβολο και έχει σταθερό πάτημα, καθώς και υψηλό επίπεδο ποιότητας κύλισης. Η επιτάχυνση είναι άμεση και οι προσπεράσεις, όταν επιτρέπονται, πραγματοποιούνται γρήγορα και με ασφάλεια. Οι ανοιχτές στροφές είναι το φόρτε του και τα χιλιόμετρα φεύγουν ευχάριστα, ενώ οδηγώντας στο επιτρεπόμενο όριo ταχύτητας δε μας λούζει κρύος ιδρώτας ούτε για την κατανάλωση ούτε φυσικά μη μας πάρουν το δίπλωμα. Στον αυτοκινητόδρομο με 120 χλμ./ώρα είδαμε στο trip computer γύρω στις 18,5 kWh/100 χλμ.

Σε επαρχιακή διαδρομή, η GTX εκδοχή του ID.3 ξεδιπλώνει το σπορτίφ χαρακτήρα της και υπόσχεται ευχάριστες στιγμές στον πιο σβέλτο ρυθμό. Η πιο σκληρή ανάρτηση και το χαμηλό κέντρο βάρους λόγω της μπαταρίας που βρίσκεται στο πάτωμα περιορίζουν τις κλίσεις του αμαξώματος, ενώ το επίπεδο πρόσφυσης είναι υψηλό. Το τιμόνι είναι ακριβές και οδηγεί το μπροστινό μέρος εκεί που το κατευθύνεις, εντούτοις, δεν ξεχνάς ότι είναι το σύστημα διεύθυνσης ενός ηλεκτρικού μοντέλου.

Όταν υπερβάλλουμε, το ID.3 GTX ανοίγει την τροχιά του και η υποστροφή κάνει την εμφάνισή της, αλλά με άφημα του δεξιού πεντάλ κόβει (εάν έχουμε επιλέξει το Β για επιβράδυνση και ανάκτηση ενέργειας) και επανέρχεται στο… σωστό δρόμο.

Η κίνηση στους πίσω τροχούς βγάζει προς τα έξω, υπό συνθήκες, τον πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του ID.3 GTX. Ωστόσο, το ESC παρεμβαίνει σχετικά γρήγορα για να περιορίσει σύντομα την υπερστροφή, γιατί η ασφάλεια είναι ο πρωταρχικός γνώμονας, ειδικά όταν συναντάμε 286 άλογα και 545 Nm ροπής στον πίσω άξονα που όλα ελέγχονται πιο δύσκολα και σίγουρα όχι σε δημόσιο δρόμο.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για ψαγμένους

Για να επιλέξει κάποιος το Volkswagen ID.3 GTX σημαίνει πως του αρέσει το εκλεπτυσμένο, αλλά θέλει να έχει τη δυνατότητα να… ξεφεύγει όταν το θελήσει. Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback συνδυάζει τη χαρά των επιδόσεων, την άνεση στην καθημερινότητα και τα απολαυστικά ταξίδια. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας και η γρήγορη φόρτιση, δύο χαρακτηριστικά που απομακρύνουν το άγχος της συχνής φόρτισης και της μεγάλης αναμονής αντίστοιχα, γεγονός που διευκολύνει σε πιεσμένες καταστάσεις.

Το ID.3 GTX δεν είναι ένα σκληροπυρηνικό σπορ μοντέλο, αλλά προσφέρει την ιδανική ισορροπία για να χαρίζει χαμόγελα στους κατόχους του, σε όποιο περιβάλλον κι αν το οδηγήσουν. Είναι μία ποιοτική κατασκευή, σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη και σε συνδυασμό με τον πολύ καλό εξοπλισμό και όλα τα συστήματα ασφαλείας, η τιμή των 47.900 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», για τα σημερινά δεδομένα είναι ρεαλιστική. Με επιπλέον 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να αποκτήσει το Volkswagen ID.3 GTX Performance με 326 ίππους, την ενεργή ανάρτηση DCC και έξτρα εξοπλισμό.