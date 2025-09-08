Volkswagen: Ιδού το νέο ηλεκτρικό ID. CROSS Concept

Η Volkswagen, η οποία έχει δώσει τεράστια έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρουσιάζει από σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, έως και τις 14, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, το νέο ID. CROSS Concept, το οποίο σχεδόν αυτούσιο θα είναι το μοντέλο παραγωγής.

Πρόκειται για ένα ακόμα ηλεκτρικό μοντέλο της οικογένειας ηλεκτρικών αυτοκινήτων ID., το οποίο θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026 και θα είναι προσιτό οικονομικά.

Νωρίτερα, εντός του 2026, η VW θα λανσάρει στην αφορά το ID. Polo (τιμή κοντά στις 25.000 ευρώ) και το ID. Polo GTI, ενώ το 2027 θα παρουσιάσει το ID. EVERY1, με τιμή κοντά στις 20.000 ευρώ.

Και τα τέσσερα νέα ID. αποτελούν μέρος μιας cross-brand καμπάνιας προϊόντων του Brand Group Core (Seat & Cupra, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα), στο πλαίσιο της οποίας οι μάρκες του ομίλου θα λανσάρουν μοντέλα στην αρχική κατηγορία της ηλεκτρικής κινητικότητας, δηλαδή μικρά και supermini μοντέλα που θα είναι προσιτά οικονομικά, ώστε να γίνει πιο ελκυστική η αγορά τους.

Το ID. CROSS Concept αναγνωρίζεται εύκολα και φέρει γραφικά και τρισδιάστατη φωτεινή υπογραφή.

Έχει μήκος 4,161μ., πλάτος 1,839μ., ύψος 1,588μ. και μεταξόνιο αρκετά μεγάλο, στα 2,601μ. που το κάνει ευρύχωρο ακόμα και για πέμπτο ενήλικα επιβάτη, ενώ μεγάλος είναι και ο χώρος αποσκευών με 450 λίτρα. Ένας επιπλέον χώρος (25 λίτρα) βρίσκεται κάτω από το καπό.

Το εσωτερικό του ID. CROSS Concept έχει ποιοτικά υλικά, οι επιφάνειες καλύπτονται από ύφασμα, η οπτικά αιωρούμενη κεντρική κονσόλα δίνει άλλη αίσθηση, ενώ τα ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα στο πρωτότυπο αυτοκίνητο μπορούν να διπλωθούν πλήρως.

Το κόκπιτ είναι προσανατολισμένο στην εργονομία και τον διαισθητικό χειρισμό, με οθόνες 11 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και 13 ιντσών για την κεντρική οθόνη του συστήματος ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, φυσικό φωνητικό έλεγχο και διακόπτες για άμεσες λειτουργίες.

Το συμπαγές SUV βασίζεται στη μεταβλητή πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων MEB+, που χαρίζει οφέλη όσον αφορά τους κινητήρες, τις μπαταρίες και το λογισμικό, και θα είναι προσθιοκίνητο, διαθέτοντας ένα πρόσφατα αναπτυγμένο, υπερσύγχρονο σύστημα κίνησης.

Δύο κεντρικές μονάδες είναι ο ηλεκτρικός κινητήρας, τα ηλεκτρονικά ισχύος ενσωματώνονται στο σύστημα του μπροστινού άξονα, και η μπαταρία υψηλής τάσης είναι τοποθετημένη επίπεδα στο δάπεδο, τύπου σάντουιτς.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας στο αποδίδει ισχύ 155kW (211 PS) και η μπαταρία προσφέρει αυτονομία έως και 420 χιλιόμετρα.

Επίσης, μπορεί να ρυμουλκήσει έως 1.200 κιλά (με φρένο, κλίση 8%).

Εν αναμονή της επίσημης παρουσίασης του μοντέλου παραγωγής, βεβαίως.