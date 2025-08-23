Volkswagen: Με παγκόσμιες πρεμιέρες στην Διεθνή Έκθεση του Μονάχου

Από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, με δωρεάν είσοδο καθώς είναι σε εξωτερικό χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως αυτοκινήτου του Μονάχου, η μάρκα Volkswagen θα παρουσιάσει τέσσερα νέα μοντέλα.

Πριν από δύο χρόνια, η Volkswagen ξεκίνησε διάλογο με τους επισκέπτες της IAA MOBILITY και τώρα, παρουσιάζοντας νέα οχήματα και καινοτόμες τεχνολογίες, προσκαλεί και πάλι τους επισκέπτες σε μια ποικιλία εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης του Μονάχου.

Το περίπτερο της Volkswagen στο Open Space θα περιλαμβάνει ένα πλήρως ηλεκτρικό compact SUV, που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Odeonsplatz. Το πρωτότυπο όχημα θα προσφέρει μια γεύση από ένα νέο μέλος της οικογένειας ηλεκτρικών ID. από τη Volkswagen. Η έκδοση παραγωγής του θα ολοκληρώσει την οικογένεια ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων του Brand Group Core, δηλαδή τη συγχώνευση των εμπορικών σημάτων μαζικής παραγωγής του ομίλου Volkswagen.

Σήμερα με την εταιρεία, το εκθεσιακό αυτοκίνητο θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία του όσον αφορά το σχεδιασμό, την ποιότητα, τη λειτουργία και τον χώρο. Αποτελεί μια συγκεκριμένη προεπισκόπηση ενός προσιτού ηλεκτρικού οχήματος στην κατηγορία του T-Cross. Το αυτοκίνητο θα κυκλοφορήσει στην αγορά το 2026.

Λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του, το ολοκαίνουργιο T-Roc θα βρίσκεται για πρώτη φορά στο Open Space, όπως και το περιορισμένης έκδοσης ID.3 GTX FIRE+ICE, σχεδιασμένο σε συνεργασία με την μάρκα αθλητικών ειδών υψηλής απόδοσης BOGNER FIRE+ICE.

Επίσης, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στον 24ωρο αγώνα στο Νίρμπουργκριν, το αποκλειστικό επετειακό μοντέλο Golf GTI EDITION 50 – το ισχυρότερο GTI παραγωγής μέχρι σήμερα με 325 ίππους, θα βρίσκεται κι αυτό στην IAA MOBILITY 2025.

Πέραν των μοντέλων, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία GTI, θα δοκιμάσουν σε έναν προσομοιωτή αγώνων, θα δημιουργήσουν προσωπικές στιγμές τεχνητής νοημοσύνης και στο εργαστήριο υλικών και σχεδιασμού της Volkswagen, ειδικοί θα παρέχουν πληροφορίες για ανακυκλώσιμα και καινοτόμα υλικά.