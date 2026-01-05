Volkswagen: Μια νέα γενιά κόκπιτ που κάνει ντεμπούτο στο ολοκαίνουργιο ID. Polo

Ένα από τα μοντέλα που θα μας απασχολήσουν το 2026, είναι το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo, το οποίο αναμένεται τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου, με τιμή κοντά στις 25.000 ευρώ.

Το νέο μοντέλο θα εφοδιάζεται με ένα εντελώς νέο κόκπιτ, που ουσιαστικά αποτελεί μια πρόγευση για τα κόκπιτ των άλλων νέων μοντέλων της οικογένειας ID., της γερμανικής μάρκας.

Η νέα ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού, περιλαμβάνει και διαισθητικά χειριστήρια, αλλά και μια νέα γενιά λογισμικού, στην οποία η τρίτη γενιά του Travel Assist θα αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες και πινακίδες στοπ, ενώ θα προσφέρει και οδήγηση με ένα πεντάλ.

Επίσης, η γοητεία της δεκαετίας του 1980 επανέρχεται χάρη στη ρετρό οθόνη, καθώς η ομάδα σχεδιασμού με τον όρο «Secret Sauce» δίνει τη δυνατότητα -με το πάτημα ενός κουμπιού-, η ψηφιακή οθόνη οργάνων να μετατρέπεται σε οθόνη με αναλογικά όργανα, που θυμίζουν το πρώτο Golf.

Εξάλλου, χάρη στη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive», οι επιφάνειες έχουν ύφασμα στο ταμπλό και στις πόρτες, για μια πιο φιλόξενη και φιλική ατμόσφαιρα, ενώ το νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με χειριστήρια, είναι δύο ακτίνων.

Συγκεντρωτικά, το ID. Polo φέρει δύο μεγάλες, ανεξάρτητες οθόνες, σε ευθεία γραμμή. Η ψηφιακή οθόνη οργάνων πίσω από το τιμόνι, έχει διαγώνιο 26,0 εκ. (10,25 ίντσες), και η οθόνη αφής του συστήματος ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, είναι 33 εκ. (σχεδόν 13 ιντσών). Τα γραφικά είναι υψηλής ανάλυσης και ακριβή, και η κεντρική οθόνη είναι εύκολα προσβάσιμη και για τον συνοδηγό. Ξεχωριστά κουμπιά για τις λειτουργίες κλιματισμού και το αλάρμ βρίσκονται κάτω από την οθόνη infotainment.

Στην κονσόλα, ανάμεσα στην υποδοχή smartphone και τις ποτηροθήκες βρίσκεται ένα περιστροφικό χειριστήριο για τη λειτουργία του ηχοσυστήματος, επιτρέποντας τη ρύθμιση της έντασης του ήχου καθώς και την επιλογή σταθμού. Το ID.Light έχει εξελιχθεί σημαντικά, με τη διαδραστική και διαισθητική φωτεινή λωρίδα να εκτείνεται πλέον όχι μόνο σε όλο το πλάτος του ταμπλό στη βάση του παρμπρίζ, αλλά και στις μπροστινές πόρτες, για πρώτη φορά.