Volkswagen: Προ τω πυλών το νέο Multivan

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, αποκάλυψε την πρώτη εικόνα και ορισμένα χαρακτηριστικά του νέου Multivan, που θα κάνει το ντεμπούτο του στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το Volkswagen Multivan, το πολυχρηστικό όχημα για οικογένεια, αναψυχή και επιχειρήσεις, παρουσιάστηκε πριν από τέσσερις δεκαετίες και σε πέντε γενιές έχει γίνει απόλυτο best seller.

Το τρέχον μοντέλο είναι το πιο επιτυχημένο Multivan όλων των εποχών και με αύξηση 31% (38.700 οχήματα το 2025), ξεπέρασε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Η εξέλιξη του VW Bus βρίσκεται τώρα στα αρχικά στάδια, με βελτιωμένο σχεδιασμό, νέο μπροστινό μέρος που ακολουθεί σταθερά το DNA των εμβληματικών προκατόχων του, και επανασχεδιασμένους προβολείς LED με μια νέα φωτεινή υπογραφή.

Στους χρωματισμούς, για πρώτη φορά, θα είναι πλέον διαθέσιμο ένα ματ φινίρισμα, ενώ θα φέρει ζάντες αλουμινίου 17, 18 και 19 ιντσών.

Το Multivan αναμένεται να ανανεωθεί κι άλλο μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού.

Περιμένουμε τη συνέχει.