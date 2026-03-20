Driveit

Volkswagen: Προ τω πυλών το νέο Multivan

Οι πρώτες λεπτομέρειες αναβάθμισης ενός best seller
vw-multivan-2026
Δημήτρης Μπαλής

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, αποκάλυψε την πρώτη εικόνα και ορισμένα χαρακτηριστικά του νέου Multivan, που θα κάνει το ντεμπούτο του στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το Volkswagen Multivan, το πολυχρηστικό όχημα για οικογένεια, αναψυχή και επιχειρήσεις, παρουσιάστηκε πριν από τέσσερις δεκαετίες και σε πέντε γενιές έχει γίνει απόλυτο best seller.

Το τρέχον μοντέλο είναι το πιο επιτυχημένο Multivan όλων των εποχών και με αύξηση 31% (38.700 οχήματα το 2025), ξεπέρασε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Η εξέλιξη του VW Bus βρίσκεται τώρα στα αρχικά στάδια, με βελτιωμένο σχεδιασμό, νέο μπροστινό μέρος που ακολουθεί σταθερά το DNA των εμβληματικών προκατόχων του, και επανασχεδιασμένους προβολείς LED με μια νέα φωτεινή υπογραφή.

Στους χρωματισμούς, για πρώτη φορά, θα είναι πλέον διαθέσιμο ένα ματ φινίρισμα, ενώ θα φέρει ζάντες αλουμινίου 17, 18 και 19 ιντσών.

Το Multivan αναμένεται να ανανεωθεί κι άλλο μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού.

Περιμένουμε τη συνέχει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
114
101
76
68
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Οδηγούμε τα Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P AWD
Οδηγούμε την αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση Omoda 5 SHS-H, με τιμή που θα σπάσει τα ταμεία, καθώς και τη ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας Omoda 9 SHS-P AWD
Οδηγούμε τα Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P AWD 6
Newsit logo
Newsit logo