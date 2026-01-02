Driveit

Volkswagen: Το 2026 γιορτάζει 50 χρόνια GTI και με ηλεκτρικό μοντέλο

Από το πρώτο Golf GTI των 110 ίππων στο Golf GTI EDITION 50 των 325 ίππων
Golf 1 GTI and Golf GTI Edition 50
Δημήτρης Μπαλής

Το 1976 η Volkswagen παρουσίασε το πρώτο Golf GTI, με αυτές τις σπορ εκδόσεις GTI να έχουν πουλήσει πάνω από 2,5 εκατ. μονάδες έως τώρα.

Η γερμανική μάρκα γιορτάζει το 2026 τα 50 χρόνια GTI, με μια επετειακή έκδοση Golf GTI EDITION 50 και με την παγκόσμια πρεμιέρα του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTI.

Το πρώτο Golf GTI απέδιδε 110 ίππους και ξεχώριζε με το χαρακτηριστικό κόκκινο περίγραμμα της μάσκας, τις μαύρες προεκτάσεις στους θόλους των τροχών και τον εμβληματικό επιλογέα ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας γκολφ.

Golf 1 GTI

Επρόκειτο να κατασκευαστούν μόλις 5.000 μονάδες, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση οδήγησε στην παραγωγή 461.690 Golf GTI πρώτης γενιάς.

Το σπορ μοντέλο ήταν και προσιτό οικονομικά, χάριζε επιτάχυνση 9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα 182 χλμ./ώρα.

Τώρα, το επετειακό έτος 2026 το Golf GTI EDITION 50 είναι το ισχυρότερο Golf GTI παραγωγής μέχρι σήμερα, με απόδοση 325 ίππους και οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για το 2026.

GTI Edition 50

Παράλληλα, φέτος, το 2026, η Volkswagen παρουσιάζει και το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo GTI με 166 kW (226 PS), το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTI.

