Volkswagen: Το ID. Polo θα κοστίζει από 25.000 ευρώ

Το πρωτότυπο ηλεκτρικό ID. 2all που είχε παρουσιάσει η VW, ως μοντέλο παραγωγής θα ονομαστεί ID. Polo, καθώς η γερμανική μάρκα ήθελε ένα πιο αναγνωρίσιμο όνομα.

Και το Polo, με 50 χρόνια ιστορίας αποτελεί ένα ισχυρό όνομα, που μπορεί να προσελκύσει εύκολα πελάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξίσου ελκυστική θα είναι και η τιμή του, καθώς η VW είχε προαναγγείλει ότι το επόμενο, μικρό της ηλεκτρικό θα κοστίζει από 25.000 ευρώ, ενώ θα παρουσιάσει αργότερα κι ένα ακόμα ηλεκτρικό, το ID. 1, με τιμή από 20.000 ευρώ.

Το ID. Polo θα λανσαριστεί το 2026, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό όπως και όλη η οικογένεια οχημάτων ID. και μάλιστα θα είναι διαθέσιμο και σε έκδοση ID. Polo GTI, βασισμένο στο πρωτότυπο ID. GTI Concept, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και σπορ χαρακτήρα, ως ηλεκτρικό.

Με τα ID. Polo και ID. Cross -την ηλεκτρική παραλλαγή του T-Cross, η Volkswagen θέλει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, με νέα υλικά, υψηλή ποιότητα, φυσικά και ψηφιακά χειριστήρια.