Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Volkswagen: Το ID. Polo θα κοστίζει από 25.000 ευρώ

Νέο, supermini ηλεκτρικό, που θα λανσαριστεί το 2026
VW ID. Polo
Δημήτρης Μπαλής

Το πρωτότυπο ηλεκτρικό ID. 2all που είχε παρουσιάσει η VW, ως μοντέλο παραγωγής θα ονομαστεί ID. Polo, καθώς η γερμανική μάρκα ήθελε ένα πιο αναγνωρίσιμο όνομα.

Και το Polo, με 50 χρόνια ιστορίας αποτελεί ένα ισχυρό όνομα, που μπορεί να προσελκύσει εύκολα πελάτες.

Εξίσου ελκυστική θα είναι και η τιμή του, καθώς η VW είχε προαναγγείλει ότι το επόμενο, μικρό της ηλεκτρικό θα κοστίζει από 25.000 ευρώ, ενώ θα παρουσιάσει αργότερα κι ένα ακόμα ηλεκτρικό, το ID. 1, με τιμή από 20.000 ευρώ.

VW ID. Polo

Το ID. Polo θα λανσαριστεί το 2026, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό όπως και όλη η οικογένεια οχημάτων ID. και μάλιστα θα είναι διαθέσιμο και σε έκδοση ID. Polo GTI, βασισμένο στο πρωτότυπο ID. GTI Concept, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και σπορ χαρακτήρα, ως ηλεκτρικό.

VW ID. Polo & ID. Polo GTI

Με τα ID. Polo και ID. Cross -την ηλεκτρική παραλλαγή του T-Cross, η Volkswagen θέλει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, με νέα υλικά, υψηλή ποιότητα, φυσικά και ψηφιακά χειριστήρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo