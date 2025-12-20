Volkswagen: Το τμήμα επαγγελματικών οχημάτων εξοικονόμησε 100.000 τόνους CO2

Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια και θερμότητα από βιομάζα: Η Volkswagen Commercial Vehicles επιτυγχάνει μια βιώσιμη ισορροπία στις μονάδες παραγωγής της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες έχουν υλοποιηθεί εκτεταμένα έργα στις μονάδες παραγωγής: από την πλήρη μετάβαση στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αυτόνομης λειτουργίας με ηλιακή ενέργεια στη Βρζένσια έως την έναρξη λειτουργίας ενός σταθμού CHP βιομάζας (δημοτική εταιρεία ενέργειας Enercity) στο Ανόβερο.

Αυτό φέρνει τον στόχο της κλιματικά ουδέτερης παραγωγής έως το 2040 αισθητά πιο κοντά.

Πέρυσι, η Volkswagen Commercial Vehicles σημείωσε αποφασιστική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών CO2, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην κυκλική οικονομία. Με τη μετάβαση στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα καινοτόμα έργα, η εταιρεία θα εξοικονομήσει περισσότερους από 100.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα φέτος. Πλέον, ο στόχος είναι σαφής: έως το 2040, θέλει οι διαδικασίες παραγωγής σε όλες τις τοποθεσίες να είναι κλιματικά ουδέτερες.

Από τον Ιανουάριο του 2025, το εργοστάσιο του Ανόβερου λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Οι πολωνικές εγκαταστάσεις στο Πόζναν και τη Βρζένσια έχουν μετατραπεί πλήρως σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από το 2019. Η φιλική προς το κλίμα παροχή ενέργειας αποτελεί επομένως βασικό τομέα μόχλευσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την εξοικονόμηση πόρων.