Volkswagen: Τον Μάιο έρχεται το ηλεκτρικό ID.3 Neo

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Volkswagen αναδεικνύεται περίτρανα στο ολοκαίνουργιο ID.3 Neo, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του ID.3, που αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας ηλεκτρικών οχημάτων ID. της γερμανικής μάρκας.

Το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδιαστικά, μπροστά ξεχωρίζει η ενιαία φωτεινή λωρίδα και το φωτιζόμενο λογότυπο, ενώ όπως και στα κλασικά compact μοντέλα της Volkswagen, η οροφή, η πίσω αεροτομή και η πίσω πόρτα είναι βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος.

Στην καμπίνα, τα υψηλής ποιότητας υλικά έχουν ευχάριστη υφή, και τα νέα χειριστήρια είναι εργονομικά και εύχρηστα. Διαπιστώνουμε, επίσης, την ύπαρξη διακοπτών αφής, ενώ το πολυλειτουργικό τιμόνι έχει επίσης επανασχεδιαστεί πλήρως, με επίπεδο επάνω και κάτω τμήμα.

Νέο και το νέο σύστημα infotainment Innovision, με Digital Cockpit 26,0 εκ. (10,25 ίντσες) και κεντρική οθόνη 32,8 εκ. (12,9 ίντσες). Στο In-Car Shop του νέου συστήματος infotainment έχει ενσωματωθεί και ένα νέο app store, που επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών ψηφιακά, με ευελιξία και προσαρμογή στο εκάστοτε όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις – Trend, Life και Style – με τρία επίπεδα ισχύος και τρία διαφορετικά μεγέθη μπαταρίας. Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 170 PS (125 kW), 190 PS (140 kW) και 231 PS (170 kW). Η έκδοση των 125 kW συνδυάζεται με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 50 kWh (καθαρή) και αποτελεί τη βασική διαμόρφωση του ID.3 Neo Trend. Τα ID.3 Neo Life και ID.3 Neo Style διατίθενται επίσης προαιρετικά με μπαταρία 58 kWh (καθαρή) και ισχύ 140 kW, καθώς και με μπαταρία 79 kWh (καθαρή) και ισχύ 170 kW. Οι μπαταρίες των 50 και 58 kWh υποστηρίζουν φόρτιση DC έως 105 kW, σε σταθερά υψηλό επίπεδο, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, ενώ η έκδοση των 79 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 183 kW.

Η μέγιστη αυτονομία κίνησης φτάνει έως 630 χιλιόμετρα.

Στον βασικό εξοπλισμό φέρει πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως: Lane Assist, Front Assist, λειτουργία πέδησης κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, αναβαθμισμένο Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η οδήγηση με ένα πεντάλ, του γκαζιού, όπου το όχημα ανακτά ενέργεια έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως.

Πέραν αυτών, προσφέρει και λειτουργία Vehicle-to-Load, ώστε η μπαταρία να παρέχει ρεύμα σε εξωτερικές συσκευές (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα, ψησταριές κλπ.).

Εξάλλου, στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή, 360-degree Area View, λειτουργία μασάζ και μνήμης για τα εμπρός καθίσματα, premium ηχοσύστημα Harman Kardon, λειτουργία μνήμης για το Park Assist Pro, καθώς και αποσπώμενη βάση για τη μεταφορά ποδηλάτων στον κοτσαδόρο, με φορτίο έως 75 κιλά.