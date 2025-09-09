Volvo: Ξεκίνησε η παραγωγή του νέου, πλήρως ηλεκτρικού Volvo ES90

«Το πλήρως ηλεκτρικό ES90 σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η Volvo εισέρχεται σε μια νέα εποχή ασφάλειας, βιωσιμότητας και ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας».

Αυτό υποστηρίζουν τα στελέχη της σουηδικής μάρκας, μέλους του κινεζικού ομίλου Geely, με την ευκαιρία της έναρξης παραγωγής του Volvo ES90.

Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, είναι sedan αλλά με χαρακτηριστικά ενός fastback, προσφέροντας ευρύχωρο εσωτερικό και έχει υψηλότερη απόσταση από το έδαφος, που συνήθως έχουν τα SUV, κι έρχεται κόντρα στο πνεύμα της εποχής που θέλει να κατασκευάζονται SUV, τα οποία έχουν κυριεύσει την αγορά με πάνω από 60% των πωλήσεων.

Είναι το πρώτο Volvo που διαθέτει τεχνολογία 800 volt, επιτρέποντας μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση από οποιοδήποτε ηλεκτρικό Volvo μέχρι σήμερα.

Θα προσφέρεται σε έκδοση Single Motor, με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα (πισωκίνητο) απόδοσης 333 ίππων (245kW), με 480 Nm ροπής, επιταχύνοντας σε 6,9 δευτ. με τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Με μπαταρία 92kWh φτάνει έως 650 χλμ. αυτονομία.

Η δεύτερη έκδοση Twin Motor, με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα (τετρακίνητο), αποδίδει 449 ίππους (330 kW) με 670 Nm ροπής. Επιταχύνει σε 5,5 δευτ., με τελική ταχύτητα επίσης 180 χλμ./ώρα. Εφοδιάζεται με μπαταρία 106 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 700 χλμ.

Μια τρίτη έκδοση, η Twin Motor Performance, με δύο ηλεκτρομοτέρ και τετρακίνηση, αποδίδει 680 ίππους (500 kW) με 870 Nm ροπής. Επιταχύνει σε 4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και έχει ίδια τελική ταχύτητα με την προηγούμενη τετρακίνηση έκδοση, ίδια μπαταρία και αυτονομία.

Σχεδιαστικά χαρακτηρίζεται από το κλασικό σκανδιναβικό ντιζάιν και διαθέτει τεχνολογία που του επιτρέπει συνεχείς ενημερώσεις λογισμικού.

Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει και για την Ελλάδα. Το μοντέλο παράγεται με τη χρήση κλιματικά ουδέτερης ενέργειας στο εργοστάσιο της Volvo στο Τσενγκντού της Κίνας.