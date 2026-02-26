Volvo: Με νέο ηλεκτροκινητήρα – μπαταρία και αναβαθμίσεις το EX30

Ενισχύει τις επιλογές αγοράς του αμιγώς ηλεκτρικού EX30 η Volvo, με νέα έκδοση κινητήριου συστήματος, αλλά και με αναβαθμίσεις αισθητικής και λογισμικού.

Μέχρι τώρα το EX30 είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις: πισωκίνητη με ισχύ 200kW (272PS) και μπαταρία 51 kWh – 337 χλμ. αυτονομία, πισωκίνητη με ίδια ισχύ αλλά μπαταρία 69 kWh – 476 χλμ. και τετρακίνητη 315kW (428PS) με τη μεγάλη μπαταρία και αυτονομία έως 450 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, με την ανανέωση του μοντέλου θα υπάρχει και η επιλογή με ένα νέο σύστημα κίνησης που προσφέρει ισχύ 110kW (150PS), με μπαταρία 51kWh και αυτονομία 339 χλμ., ενώ μπορεί να γίνει παραγγελία και με τη μεγαλύτερη μπαταρία 69kWh, για αυτονομία έως 476 χλμ.

Πέραν του κινητήριου συστήματος, οι μηχανικοί προσφέρουν ανασχεδιασμένο σύστημα ρυθμίσεων και χειριστηρίων πιο κοντά στα χέρια του χρήστη.

Επιπλέον, το Volvo EX30 διαθέτει προετοιμασία hardware για να προσφέρει Vehicle-to-Load, που μπορεί να φορτίσει εξωτερικές συσκευές, όπως ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ήχου και εξοπλισμό κάμπινγκ.

Η προσθήκη του V2L και η νέα εμπειρία χρήστη (UX) έχουν προγραμματιστεί για διάθεση μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε νέους και υφισταμένους πελάτες του EX30.

Εξάλλου, το EX30 προσφέρεται με δύο επιπλέον premium επιλογές στο εσωτερικό, τη Harvest με ανοιχτόχρωμη υφαντή επένδυση από ανακυκλωμένο ύφασμα και επένδυση Nordico, κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο υλικό όπως μπουκάλια PET, και τη Black με απόχρωση σε βαθύ μαύρο, απαλή επένδυση Nordico με ραφές που δημιουργούν ελαφρά αντίθεση και φυσικό, σκούρο διάκοσμο από λινάρι.