Volvo: Μείωση πωλήσεων διεθνώς αλλά αύξηση στην Ελλάδα

Στην πορεία προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό της, η σουηδική Volvo, μέλος του κινεζικού ομίλου Geely, κάπου είναι λογικό υπάρχουν διακυμάνσεις στις πωλήσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο σημείωσε συνολικά 49.273 πωλήσεις αυτοκινήτων, σε όλο τον κόσμο, έχοντας μείωση -14% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων που πουλήθηκαν τον Ιούλιο, αποτελούσε το 21% στο σύνολο των πωλήσεων της Volvo, ενώ το μερίδιο των plug-in υβριδικών μοντέλων αντιπροσώπευε το 23%.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου, η Volvo πούλησε 403.053 οχήματα, ήτοι -10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Επιμέρους, πουλήθηκαν 80.722 αμιγώς ηλεκτρικά, δηλαδή -23% σε σχέση με το 7μηνο του 2024 και 90.269 plug-in hybrid, ελαφρώς λιγότερα (96.657 από πέρυσι).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στα θερμικά, στα οποία εντάσσονται και τα ήπια υβριδικά, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 226.062 οχήματα, μειωμένα κατά -7% στο 7μηνο, έναντι του περσινού 7μήνου.

Πάντως, στην Ελλάδα, το 2025 η Volvo μήνα με το μήνα αυξάνει τις πωλήσεις της και με τα επίσημα στοιχεία έως τον Ιούνιο του 2025 είχε 822 πωλήσεις, όταν στο περσινό 7μηνο είχε καταγράψει 751 πωλήσεις.

Διεθνώς, τον Ιούλιο, το XC60 ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις με 16.813 αυτοκίνητα (2024: 15.577), ακολουθούμενο από τα XC40/EX40, με συνολικές πωλήσεις 12.087 αυτοκινήτων (2024: 13.818) και το XC90 με 7.266 αυτοκίνητα (2024: 8.146).