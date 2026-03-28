Volvo: Μοναδικές ταξιδιωτικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα

Μια ξεχωριστή προσέγγιση επικοινωνίας των μοντέλων της, ιδιαίτερα στοχευμένη, ακολουθεί η Volvo Car Hellas.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δημιούργησε μία σειρά από ταξιδιωτικές εμπειρίες (Volvo EXclusive Retreats), μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες -από τον χώρο των επιχειρήσεων και του πολιτισμού- βιώνουν μια εμπειρία που περιλαμβάνει ταξίδι στη φύση με κορυφαία ηλεκτροκίνητα Volvo, διαμονή σε εμβληματικά resort και δραστηριότητες που εκφράζουν τη σουηδική αντίληψη για την ευζωία.

Η σειρά των Volvo EXclusive Retreats ξεκίνησε ήδη με δύο εκδηλώσεις στο αρχαίο ελατοδάσος του Μαινάλου και το εμβληματικό Manna Arcadia resort. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν δραστηριότητες, όπως: ποδηλασία, και κυνήγι τρούφας στο δάσος, απολαμβάνοντας δημιουργική κουζίνα (και στην ύπαιθρο), με τοπικά προϊόντα που βρίσκονται σε αφθονία στη γύρω φύση και φιλοσοφία που διέπεται από μηδενική σπατάλη, με κάθε συστατικό να χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μία παρασκευές. Είναι η ίδια βιώσιμη φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της Volvo: ανακύκλωση υλικών, ανακατασκευή, εξοικονόμηση πόρων.

Το αμιγώς ηλεκτρικό ΕΧ90 και το plug-in υβριδικό XC90, είναι δυο μοντέλα που ενσωματώνουν τις θεμελιώδεις αρχές της σουηδικής εταιρείας, με λειτουργική, απέριττη σκανδιναβική σχεδίαση και ασφάλεια.