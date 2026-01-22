Volvo: Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό EX60 πισωκίνητο ή τετρακίνητο και σε έκδοση Cross Country

Αρκετά έως πολύ λιτή ήταν η παρουσίαση της Volvo για το νέο ΕΧ60, ενώ και φωτογραφίες δεν αποκάλυψε πλην μιας!

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της σουηδικής μάρκας υπό τον κινεζικό όμιλο Geely, στη μεγαλύτερη κατηγορία, είναι ένα 5θέσιο, οικογενειακό μοντέλο, ζυγισμένο σχεδιαστικά, χωρίς παράτολμες γραμμές, με χαμηλό εμπρός μέρος, και επικλινή γραμμή οροφής.

Οι μηχανικοί κατάφεραν έναν πολύ καλό συντελεστή οπισθέλκουσας (αεροδυναμική), 0,26, που διευρύνει την αυτονομία.

Χωρίς να έχουμε δει το εσωτερικό, η Volvo αναφέρει ότι χρησιμοποιεί ποιοτικά υλικά και προσφέρει πολύ χώρο χάρη στο μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο, ενώ φέρει και αρκετούς χώρους αποθήκευσης.

Η Volvo θα προσφέρει το μοντέλο με ένα premium ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με 28 ηχεία, με ηχεία στα προσκέφαλα των 4 κύριων καθισμάτων. Το EX60 θα είναι το πρώτο Volvo με προεγκατεστημένο Apple Music με Dolby Atmos, παρέχοντας εμπειρία χωρικού ήχου.

Η Volvo αναφέρει ότι είναι το πιο έξυπνο Volvo που έχει κατασκευάσει μέχρι τώρα, καθώς εξοπλίζεται με υπερσύγχρονη τεχνολογία και υποστηρίζεται από την τελευταία εκδοχή του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo, το οποίο δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να δρα.

Επίσης, το EX60 είναι το πρώτο Volvo που λανσάρεται με Gemini, τον νέο βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google.

Το EX60 θα είναι διαθέσιμο με τρία διαφορετικά κινητήρια συστήματα. Η P12 AWD Electric προσφέρει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία με έως και 810 χλμ., ενώ η P10 AWD Electric σημειώνει αυτονομία έως και 660 χλμ. Η έκδοση P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς παρέχει αυτονομία έως και 620 χλμ. Πάντως, δε μάθαμε την ισχύ των μοτέρ, ούτε τη χωρητικότητα των μπαταριών.

Μάθαμε, όμως, ότι οι μπαταρίες καλύπτονται με 10 χρόνια εγγύησης.

Καταλήγοντας, εφοδιάζεται με πολλά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, καθώς και με ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, παγκόσμια πρωτιά και βραβευμένη καινοτομία της Volvo, που προσφέρει πιο έξυπνη και πιο εξατομικευμένη προστασία στις εμπρός θέσεις επιβατών.

Για παραγγελίες θα προσφέρονται και αυτοκίνητα που έχουν προ-διαμορφωθεί και είναι ετοιμοπαράδοτα, διαφορετικά αν επιλέξουν δική τους διαμόρφωση θα περιμένουν παραπάνω χρόνο.

Ειδική έκδοση Cross Country

Η Volvo έβγαλε και μια πιο off-road εκδοχή, το EX60 Cross Country, με ειδικούς τροχούς, με ευδιάκριτες επιγραφές Cross Country στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες και στην πίσω κολόνα, προστατευτικές ποδιές από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, εμπρός και πίσω, φαρδύτερους θόλους των τροχών, θέση οδήγησης ψηλότερα τοποθετημένη και 2 εκ. παραπάνω απόσταση από το έδαφος. Με τη βοήθεια της αερανάρτησης, οι οδηγοί μπορούν να αυξήσουν επιπλέον 2 εκ. την απόσταση από το έδαφος, εφόσον χρειάζεται ή να χαμηλώσουν το αυτοκίνητο, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, την ευστάθεια και την αεροδυναμική.