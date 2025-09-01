Volvo: Το νέο plug-in υβριδικό XC70

Μια ακόμα πολύ σημαντική πρόταση από τη Volvo, η οποία προστίθεται στις διαρκώς αυξανόμενες επιλογές σε plug-in υβριδικά μοντέλα, που έχουν το πλεονέκτημα να κινούνται για αρκετά έως πολλά χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ διαθέτουν και κινητήρα βενζίνης, που προσφέρει πολλά περισσότερα χιλιόμετρα κίνησης.

Το νέο SUV Volvo XC70 είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μεγάλης αυτονομίας της Volvo, καθώς χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 200 χλμ.

Βασισμένο στην SMA (Scalable Modular Architecture), τη νέα πλατφόρμα της Volvo Cars για plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας, το νέο XC70 θα προσφέρεται αρχικά στην Κίνα, ενώ θα έρθει και στην Ευρώπη.

Το νέο XC70 εξοπλίζεται με τεχνολογία ταχείας φόρτισης που του επιτρέπει να φορτίζει από το 0% έως το 80% σε μόλις 23 λεπτά. Επιπλέον, η λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την μπαταρία του ως power bank για να τροφοδοτεί άλλες συσκευές.

Παράλληλα, ο ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας εσωτερικής καύσης προσθέτει περισσότερα χιλιόμετρα, που φτάνουν, συνολικά, τα 1200 χλμ. με μια φόρτιση και έναν ανεφοδιασμό.

Η μινιμαλιστική σχεδίαση απαντάται παντού στο αμάξωμα, μπροστά φέρει μία κλειστή μάσκα που μοιάζει με ασπίδα και συνδυάζεται με ενεργό κλείστρο μάσκας το οποίο ρυθμίζεται αυτόματα, βελτιστοποιώντας την αεροδυναμική, τον κλιματισμό στην καμπίνα και την ψύξη.

Το XC70 διαθέτει μεγάλους τροχούς, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τετρακίνηση (AWD), σύστημα infotainment του XC70 με ψηφιακές υπηρεσίες, όπως φωνητικό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης, πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οριζόντια κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών. Προαιρετικά προσφέρεται και head-up display 92 ιντσών επαυξημένης πραγματικότητας.

Εξοπλισμένο με Safe Space Technology, το Volvo XC70 διαθέτει πλειάδα συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού.