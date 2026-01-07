Driveit

VW: Μειωμένη τιμή έως 3.000 ευρώ στο Amarok

Η προωθητική ενέργεια της Kosmocar ισχύει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026
Η εισαγωγική εταιρεία Kosmocar συνεχίζει και το 2026 να προσφέρει το Volkswagen Amarok με μειωμένη τιμή έως τέλη Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Life με έκπτωση 2.000 ευρώ και Style με έκπτωση 3.000 ευρώ.

Η προωθητική ενέργεια αφορά όλες τις κατηγορίες αγοραστών, από ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, έως και εταιρείες ενοικίασης.

Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το Volkswagen Amarok διατίθεται με δίλιτρο και τρίλιτρο κινητήρα, έχει μέγιστη ελκτική ικανότητα 3.500 κιλά, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, και άνεση.

Είναι ένα pick-up όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δραστηριότητες αναψυχής.

Καταλήγοντας, το Amarok έχει αναδειχθεί International Pick-up 2024-2025.

