VW: Μειωμένη τιμή έως 3.000 ευρώ στο Amarok

Η εισαγωγική εταιρεία Kosmocar συνεχίζει και το 2026 να προσφέρει το Volkswagen Amarok με μειωμένη τιμή έως τέλη Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Life με έκπτωση 2.000 ευρώ και Style με έκπτωση 3.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προωθητική ενέργεια αφορά όλες τις κατηγορίες αγοραστών, από ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, έως και εταιρείες ενοικίασης.

Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το Volkswagen Amarok διατίθεται με δίλιτρο και τρίλιτρο κινητήρα, έχει μέγιστη ελκτική ικανότητα 3.500 κιλά, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, και άνεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ένα pick-up όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δραστηριότητες αναψυχής.

Καταλήγοντας, το Amarok έχει αναδειχθεί International Pick-up 2024-2025.