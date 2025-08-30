VW: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου T-Roc

Με πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις έως τώρα, το νέο Volkswagen T-Roc -το πιο επιτυχημένο SUV της VW μετά το Tiguan- αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τον προκάτοχό του, που κυκλοφορεί από το 2017, με τις πωλήσεις στην Ελλάδα να ξεκινούν προς τα τέλη του 2025.

Η δεύτερη γενιά του μοντέλου εξελίχθηκε από την αρχή, διατηρώντας το χαρακτηριστικό DNA του T-Roc με το πίσω μέρος τύπου coupe και αξιοποιεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα του μακρύτερου κατά 12 εκατοστά, μήκους του αμαξώματος.

Τοποθετήθηκαν νέοι προβολείς LED και προαιρετικά IQ.LIGHT LED matrix, ενώ στο πίσω μέρος φέρει μια συνεχή εγκάρσια μπάρα LED με κόκκινο φωτιζόμενο λογότυπο της Volkswagen (ανάλογα με τον εξοπλισμό).

Το εσωτερικό έχει βελτιωθεί σημαντικά, το ταμπλό είναι επενδυμένο με νέο ύφασμα, το οποίο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα lounge σε συνδυασμό με τον φωτισμό φόντου. Το νέο T-Roc υιοθετεί πολλά χαρακτηριστικά από τα μεγαλύτερα μοντέλα Tiguan και Tayron, όπως η επιλογή προφίλ οδήγησης και ο έλεγχος της έντασης ήχου, μεταξύ άλλων.

Χάρη στο μεγαλύτερο αμάξωμα, αυξήθηκε ο χώρος για έως και πέντε άτομα, ενώ το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα ergoActive 14 κατευθύνσεων με λειτουργία μασάζ θα είναι διαθέσιμο στην έκδοση Style για πρώτη φορά στο T-Roc.

Παράλληλα, αυξήθηκε και ο όγκος του χώρου αποσκευών κατά 30 λίτρα, φτάνοντας στα 475 λίτρα.

Σε τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, διαθέτει εξελιγμένο Travel Assist, που δεν υποστηρίζει μόνο αυτόματες αλλαγές λωρίδας, αλλά μπορεί επίσης να αντιδρά με ακόμη μεγαλύτερη προνοητικότητα στα όρια ταχύτητας ή στην άρση των ορίων ταχύτητας. Για πρώτη φορά, το νέο T-Roc διαθέτει επίσης συστήματα όπως το Park Assist Pro, που χρησιμοποιεί τη λειτουργία μνήμης για να προσφέρει πλήρως αυτόματο παρκάρισμα σε αποστάσεις έως και 50 μέτρα και επιτρέπει τη χρήση ενός smartphone για την είσοδο και έξοδο του οχήματος από θέσεις στάθμευσης. Το σύστημα προειδοποίησης εξόδου είναι επίσης διαθέσιμο προαιρετικά και μπορεί να προειδοποιεί τους επιβάτες πριν ανοίξουν οι πόρτες ότι αυτοκίνητα ή ποδήλατα πλησιάζουν από πίσω.

Το νέο T-Roc θα διατίθεται αποκλειστικά με υβριδικούς υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες. Θα προσφέρεται με δύο ήπια υβριδικά συστήματα κίνησης 48V (1.5 eTSI) με 116 PS (85 kW) και 150 PS (110 kW). Θα ακολουθήσουν δύο πλήρως υβριδικά συστήματα κίνησης που έχουν αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την αρχή και θα μεταφέρουν στην ισχύ στους εμπρός τροχούς. Θα είναι επίσης διαθέσιμο αργότερα και με τετρακίνηση 4MOTION – σε συνδυασμό με τον κινητήρα 2.0 lt TSI, ο οποίος θα προσφέρεται επίσης ως ήπια υβριδική έκδοση (mHEV). Αναμένεται και ένα πιο ισχυρό T-Roc R. Όλα τα ήπια υβριδικά 1.5lt και 2.0lt, συνδυάζονται με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.