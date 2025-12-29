VW Tayron 1.5 eTSI 150PS – Δοκιμή: Το βάλαμε στις ράγες

Ανάμεσα στο Tiguan και στο τεράστιο Tuareg, η VW τοποθέτησε ένα μοντέλο, το Tayron, που καλείται να ανταποκριθεί σε μια αρκετά ανταγωνιστική κατηγορία, όπως αυτή των D-SUV, στην οποία πρωτοστατούν μοντέλα όπως η BMW X-2, το Ford Kuga, το Volvo XC-60 και αρκετά ακόμα.

Δύσκολος ο ρόλος του, αλλά έχει θέση, λόγω της βαρύτητας της μάρκας και του ίδιου του Tayron, ου ενσωματώνει ήπια υβριδική τεχνολογία, έχει το πλεονέκτημα της 5θέσιας ή 7θέσιας έκδοσης, και οι χώροι είναι τόσοι που αποζημιώνουν μια μεγάλη οικογένεια.

Σχεδιαστικά, σε ένα αυτοκίνητο με 4,79μ. μήκος δεν μπορείς εύκολα να πρωτοτυπήσεις, και προσπαθείς μάλλον να εξευγενίσεις το μέγεθος δίνοντάς του χαρακτήρα.

Πράγματι, οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές φιλοτέχνησαν μια όψη πολύ στιβαρή, με μεγάλα φωτιστικά LED, μικρά LED φώτα ημέρας, φωτιζόμενο λογότυπο της γερμανικής μάρκας, μάσκα με μπόλικα ανοίγματα για την ψύξη ου μοτέρ και πινελιές αλουμινίου που ενισχύουν την πολυτέλεια.

Τα προστατευτικά στους θόλους των τροχών και οι ράγες οροφής, προσθέτουν στυλ, ενώ πίσω κυριαρχεί το κόκκινο -όπως είναι λογικό- στα φωτιστικά, στη μπάρα από άκρη σε άκρη, στο φωτιζόμενο σήμα και στο τρίτο φως στοπ που είναι ψηλά στην αρκετά μεγάλη αεροτομή.

Αυτά με την εμφάνιση ενός αυτοκινήτου που δείχνει και το πλάτος του, ειδικά πίσω με τους τονισμένους ώμους.

Στην καμπίνα, το κόκπιτ έχει οδηγοκεντρικό προσανατολισμό. Δεσπόζει η οθόνη αφής 12,9 ιντσών, η οποία συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες και δεν υπάρχουν φυσικού διακόπτες, παρά μόνο ένας περιστροφικός, ώστε να ρυθμίζεις χειροκίνητα ορισμένες λειτουργίες και όχι με αφή.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών έχει ρυθμίσεις και από τους διακόπτες στο τιμόνι, ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού, το Tayron φαίνεται ευδιάκριτα στο ταμπλό – στην πλευρά του οδηγού – θύρες USB-C θα βρούμε αρκετές, αλλά και υποστήριξη με φωνητικές εντολές. Δύο ποτηροθήκες εξυπηρετούν, όπως και οι χώροι για τα μικροαντικείμενα.

Τα πλαστικά είναι υψηλής ποιότητας, θα βρούμε και ξύλινη επένδυση στο ταμπλό, αυτόματο κλιματισμό τριών ζωνών, εσωτερικό φωτισμό σε πολλές αποχρώσεις, και εξαιρετικά καθίσματα που ρυθμίζονται ηλεκτρικά, είναι αεριζόμενα και θερμαινόμενα, ενώ προσφέρουν και μασάζ – χρήσιμο σε μεγάλα ταξίδια.

Το τεράστιο μεταξόνιο των 2,788μ., είναι αυτό που μετατρέπει την καμπίνα σε ένα σαλόνι για 5 ή και για 7 άτομα, ανάλογα το τι εξυπηρετεί τον καθένα. Τα μεσαία καθίσματα μετακινούνται (αναδιπλώνονται και διαιρούνται 60:40), ώστε αφενός να περάσουν πίσω τα δύο άτομα (όχι ενήλικες, λόγω ποδιών) στην 3η σειρά των δύο καθισμάτων που αναδιπλώνονται στο πάτωμα, και αφετέρου για να δημιουργήσουν χώρο.

Ακόμα και με τις δύο πίσω θέσεις όρθιες, ο χώρος αποσκευών είναι πράγματι μεγάλος με 345 λίτρα, ενώ με διπλωμένες τις θέσεις το νούμερο εκτινάσσεται στα 850 λίτρα που επαρκούν για μια οικοσυσκευή!

Το τετρακύλινδρο, turbo μοτέρ των 1.5 lt TSI evo2, όπως ονομάζεται, αποδίδει 150 ίππους με 250 Nm μέγιστης ροπής και συνεπικουρείται από ήπια υβριδική τεχνολογία 48v, που ενισχύει με 19 ίππους παροδικά στην εκκίνηση ή την επιτάχυνση. Το βασικό είναι ότι μειώνεται η κατανάλωση σε βαθμό που να μπορείς να κινηθείς και κάτω από τα 6,5 λίτρα στα 100 χλμ., εφόσον είσαι στο πρόγραμμα Eco και με φυσιολογικό φόρτωμα του αυτοκινήτου.

Στη χαμηλή κατανάλωση εξυπηρετεί και το σύστημα απενεργοποίησης των δύο κυλίνδρων, που βγαίνουν εκτός λειτουργίας στον αυτοκινητόδρομο σε στρωτή κυκλοφορία ή και στην πόλη. Βέβαια, όταν θέλεις το μέγιστο των επιδόσεων, τότε με το πάτημα του γκαζιού όλοι οι κύλινδροι βρίσκονται στα φόρτε τους.

Για πιο σπορ επιδόσεις υπάρχει και το πρόγραμμα Sport, ενώ στον αυτοκινητόδρομο βάζεις Comfort και Individual όταν θέλεις προσαρμογή στα δικά σου χαρακτηριστικά οδήγησης. Η συνεργασία με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη είναι ιδανική, η ηχομόνωση κρατά τους περιττούς θορύβους εκτός καμπίνας και στο δρόμο η στιβαρότητα είναι τέτοια, που πράγματι δικαιολογεί τον τίτλο ότι βάλαμε το Tayron στις ράγες.

Είναι μια επιλογή που αξίζει να δουν οι μεγάλες οικογένειες ή ακόμα και όσοι αρέσκονται σε αποδράσεις και έχουν πολλά να φορτώσουν.