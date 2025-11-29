WRC: Αγκαλιά με τον τίτλο ο Ogier

Μόνο 16,39 χιλιόμετρα χωρίζουν τον Σεμπαστιάν Οζιέ από την κατάκτηση του φετινού τίτλου που θα είναι ο 9ος στην καριέρα του Γάλλου, ισοφαρίζοντας τον ομοεθνή του Σεμπαστιάν Λεμπ που είναι ρέκορντμαν με 9 τίτλους στο WRC.

Τα κλαταρίσματα έπαιξαν μεγάλο ρόλο μέχρι τώρα στο ράλι της Σαουδικής Αραβίας και ο πιο μεγάλος χαμένος είναι ο Ελφιν Εβανς. Ο οδηγός της Toyota έπαθε κλατάρισμα, έχασε σχεδόν 3 λεπτά μέχρι να αλλάξει ελαστικό και τώρα βρίσκεται στην 6η θέση της γενικής κατάταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον Σεμπαστιάν Οζιέ που είχε λιγότερα προβλήματα και βρίσκεται στην 3η θέση, φέρνει σε προβάδισμα τον Γάλλο, ο οποίος ενώ βρίσκεται με 3 βαθμούς πίσω από τον Εβανς, με τις τωρινές θέσεις είναι 4 βαθμούς μπροστά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη World Rally Championship (@officialwrc) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δε τελευταία υπερ-ειδική διαδρομή, οι 5 πρώτοι παίρνουν από 5 έως 1 βαθμό και για να έχει ελπίδες τίτλου ο Εβανς, θα πρέπει να πάρει το απόλυτο, δηλαδή τους 5 βαθμούς και ο Οζιέ κανέναν. Αυτό το σενάριο φαντάζει δύσκολο και αν δεν έχουμε απρόοπτα, όπως κλατάρισμα, τότε ο Οζιέ θα πανηγυρίσει σήμερα το μεσημέρι.

Εν αναμονή…