WRC: Αλώβητος βγήκε ο Solberg από τις λάσπες στο ράλι της Κένυας που ξεκίνησε σήμερα

Πολύ δύσκολες αποδείχθηκαν οι συνθήκες για τους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, στον 3ο αγώνα της χρονιάς στη Κένυα.

Σήμερα, σε δύο ειδικές διαδρομές που είχε το πρόγραμμα της πρώτης μέρας, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ εξασφάλισε ένα καλό προβάδισμα για τη συνέχεια.

Η έντονη βροχή μετέτρεψε την εναρκτήρια ειδική διαδρομή κοντά στη Ναϊβάσα σε ένα λασπωμένο πεδίο μάχης, με την ειδική διαδρομή Camp Moran των 24,35 χιλιομέτρων να αποδεικνύεται καθοριστική. Ο Σόλμπεργκ χειρίστηκε το χάος καλύτερα από όλους, οδηγώντας το Toyota GR Yaris Rally1 του σε ένα προβάδισμα 33,3 δευτ. έναντι του ομόσταβλού του Έλφιν Έβανς, ο οποίος κέρδισε στη Σουηδία και είναι επικεφαλής της βαθμολογίας.

Ο Σουηδός παραδέχτηκε ότι οι συνθήκες ήταν από τις πιο απρόβλεπτες που είχε βιώσει.

«Ήταν ήδη μια περιπέτεια», χαμογέλασε ο Σόλμπεργκ στο τέλος. «Ήμουν λίγο έκπληκτος από τα κενά, αλλά απλώς προσπάθησα να έχω ρυθμό και να διαβάσω τον δρόμο. Μερικές φορές ήταν στεγνός, και μετά ξαφνικά βρεγμένος στη γωνία», είπε.

Ο Έβανς επέζησε από μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή για να παραμείνει δεύτερος στη γενική κατάταξη. Ο Ουαλός έμεινε από υγρό πλύσης στα μέσα της ειδικής, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται με την ορατότητα, καθώς η λάσπη κάλυψε το παρμπρίζ του, πριν πιάσει βροχή και τον βοηθήσει να καθαρίσει.

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ, που κέρδισε τη δεύτερη ειδική διαδρομή, τώρα βρίσκεται τρίτος, περισσότερο από ένα λεπτό πίσω από τον Σόλμπεργκ.

Δέκα δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ είναι ο Κατσούτα με ένα ακόμα Yaris. Ο Ιάπωνας έχασε την ενδοεπικοινωνία με τον συνοδηγό του, από την πρώτη ειδική, αναγκάζοντας τον συνοδηγό Άαρον Τζόνστον να του κάνει σήματα με τα χέρια!!!

Πάνω από 2 λεπτά μακριά από την κορυφή είναι ο Σάμι Παχάρι με Yaris, ενώ η Hyundai Motorsport είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα στο ράλι, με τα τρία αυτοκίνητά της i20 N Rally1 να αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερθέρμανσης, καθώς η πυκνή λάσπη έφραξε τα ψυγεία τους στην SS2. «Προφανώς, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες», παραδέχτηκε ο Τιερί Νεβίλ, που κατέλαβε την έκτη θέση.

Δυόμιση λεπτά πίσω από τον Σόλμπεργκ είναι ο Τζον Άρμστρονγκ με Puma M-Sport Ford, ενώ ο ομόσταβλός του Τζος ΜακΕρλιν έμεινε 14ος μετά από μια αυξανόμενη θερμοκρασία νερού στην SS2.

Το δίδυμο της Hyundai, Αντριέν Φορμό και Εζαπέκα Λάπι, βρέθηκαν στην όγδοη και ένατη θέση, ενώ ο Γκας Γκρίνσμιθ ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα, όντας επικεφαλής της κατηγορίας WRC2, στο ντεμπούτο του στο Toyota GR Yaris Rally2.

Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές σε εξίσου δύσκολες συνθήκες και όλα μπορούν να συμβούν.