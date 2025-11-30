WRC: Οι άθλοι του Sebastian Ogier και η καταξίωση με 9 τίτλους

Σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 17 Δεκεμβρίου, ο Σεμπαστιάν Οζιέ γίνεται 42 ετών, όμως παρά τα κάμποσα χρονάκια του είχε τη ζωντάνια και το πείσμα να πάρει έναν ακόμα παγκόσμιο τίτλο στο WRC.

Ο Γάλλος, μπορεί να ισοφάρισε το ρεκόρ που κατείχε ο συμπατριώτης του Σεμπαστιάν Λεμπ, φτάνοντας τους 9 τίτλους, όμως η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο, είναι ότι ο Λεμπ τους κατέκτησε όλους με μια ομάδα – εταιρεία τη Citroen (απίστευτο κι αυτό), ενώ ο Οζιέ με τρεις ομάδες – εταιρείες: VW, Ford, Toyota.

Σε ένα πρωτάθλημα που από τους 14 αγώνες έτρεξε στους 11 καθώς είχε μειωμένο πρόγραμμα και μάλιστα πέτυχε 6 νίκες, ο Οζιέ απέδειξε ότι όσο τρέχει αυτός, οι υπόλοιποι απλά θα έχουν δεύτερο ρόλο. Κανένας δεν μπορεί να τον απειλήσει, ούτε ο Ροβάνπερα που πήρε δύο τίτλους και σταμάτησε από τα ράλι, ούτε ο Έβανς που δύο φορές έχασε από τον Οζιέ στο τσακ τα πρωταθλήματα, ούτε ο Τάνακ, ούτε ο Νεβίλ, που κι αυτοί έχουν από έναν τίτλο.

Μια ζωή αγώνες

Ξεκίνησε να τρέχει σε ηλικία 23 ετών, έκανε το ντεμπούτο στο WRC έγινε το 2008 με το ράλι Μεξικού και η πρώτη νίκη σε ειδική διαδρομή ήρθε την ίδια χρονιά στο ράλι Ουαλίας. Συνολικά, στη μέχρι τώρα καριέρα του, έχει 790 νίκες σε ειδικές διαδρομές, με τις δύο κερδισμένες στο ράλι της Σαουδικής Αραβίας που τελείωσε χθες και ανέδειξε πρωταθλητή τον Οζιέ.

Το πρώτο βάθρο στο WRC ήρθε το 2009 στο Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ με την 3η θέση που πήρε στη Σαουδική Αραβία έχει ανέβει 114 φορές σε βάθρο.

Η πρώτη νίκη στο WRC ήρθε το 2010 στο ράλι Πορτογαλίας, ενώ έχει σημειώσει έως τώρα 66 νίκες.

Έχοντας κερδίσει 4 σερί τίτλους από το 2013 έως το 2016 με τη Volkswagen, πήρε ακόμα 2 τίτλους τις χρονιές 2017 και 2018 με τη M-Sport Ford, δύο ακόμα το 2020 και το 2021 με την Toyota και με την ίδια ομάδα τώρα 1 ακόμα τίτλο, το 2025.

Κατέχει, επίσης, το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στο Ράλι Μόντε Κάρλο και στο Ράλι Πορτογαλίας.

Η καριέρα του αναλυτικά

Όλα άρχισαν, λοιπόν, το 2006 και δύο χρόνια αργότερα, το 2008, κέρδισε τον τίτλο Junior WRC με ένα Citroen C4 WRC, στο ράλι Μεγάλης Βρετανίας. Η Citroen προσέφερε στον Οζιέ μια πλήρη σεζόν στην ομάδα junior το 2009, ανέβηκε στο βάθρο του Ράλλυ Ακρόπολις και η νίκη του στην Πορτογαλία, το 2010, τον έφερε στην πρώτη ομάδα της Citroen. Εξασφάλισε μια ακόμη νίκη στην Ιαπωνία και γρήγορα καθιερώθηκε ως ανερχόμενη δύναμη.

Το 2011, ο Οζιέ αντιμετώπισε τον πιο έμπειρο και ομόσταβλό του Σεμπαστιάν Λεμπ, ισοφαρίζοντας τον θρύλο του WRC με πέντε νίκες, αλλά τα λάθη του σε κάποιους αγώνες τον άφησαν στην 3η θέση στο πρωτάθλημα.

Με τη Citroen να αποχωρεί και τη Volkswagen να δηλώνει ότι μπαίνει στο WRC το 2013, ο Οζιέ προτίμησε να τρέξει το 2012 με μια Skoda Fabia S2000 για να παραμείνει σε φόρμα και να γίνει την επόμενη χρονιά μέλος της γερμανικής ομάδας.

Οδηγώντας το Polo R WRC, ήρθε 2ος στο ράλι Μόντε Κάρλο, αλλά με νίκες σε 9 αγώνες εκείνη τη χρονιά, κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο το 2013. Καταιγιστικός στη συνέχεια, πήρε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα με τη VW (2014 – 2016), με τη γερμανική ομάδα να αποχωρεί ξαφνικά στο τέλος του 2016, και τον Οζιέ να βρίσκει καταφύγιο στην ανεξάρτητη ομάδα M-Sport Ford, το 2017. Σιγά μην άφηνε την ευκαιρία. Πήρε τον 5ο σερί τίτλο, ενώ η M-Sport κατέκτησε και το πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά από μια δεκαετία. Το 2018, με την ίδια ομάδα έφτασε στους 6 τίτλους και το 2019 επέστρεψε στη Citroen, χάνοντας τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, από τον Οτ Τάνακ που έτρεχε για την Toyota.

Η απότομη αποχώρηση της Citroen, έφερε τον Οζιέ στην Toyota το 2020, κατακτώντας τον 7ο τίτλο του και έναν ακόμα το 2021.

Η υβριδική εποχή του WRC έκανε τον Οζιέ να τρέχει σε επιλεγμένα ράλι, όμως οι νίκες που έπαιρνε και οι πολλοί βαθμού, ήταν χρήσιμοι για την Toyota, ώστε να κατακτά τίτλους κατασκευαστών σερί, από το 2022 έως και το 2025.

Πέρυσι, το 2024, ο Οζιέ βλέποντας τον Νεβίλ της Hyundai να είναι επικεφαλής του πρωταθλήματος, μολονότι δεν έτρεξε στους πρώτους αγώνες, θέλησε να διεκδικήσει τον τίτλο. Πήρε δύο νίκες σε Κροατία και Πορτογαλία, μια ακόμα στη Φινλανδία, όμως τα λάθη στα ράλι σε Ελλάδα, Χιλή και Κεντρική Ευρώπη, τον άφησαν στην 4η θέση. Ωστόσο, φέτος, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.