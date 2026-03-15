WRC: Τους ξελάσπωσε ο Katsuta με την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – Έκανε δώρο γενεθλίων

Το έχει η ημέρα, καθώς μετά την παρθενική νίκη του Αντρέα – Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, την παρθενική του νίκη πέτυχε και ο Τακαμότο Κατσούτα με Toyota Yaris Rally1 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC, κερδίζοντας στην Κένυα, έπειτα από 4 φορές που είχε τερματίσει δεύτερος σε αγώνα WRC.

Μοναδική σύμπτωση για δύο οδηγούς σε διαφορετικά πρωταθλήματα, ο Ιταλός στα 19 του χρόνια και ο Ιάπωνας στα 32 του, ενώ φαίνεται ότι του το χρώσταγε η μοίρα να κερδίσει και να κάνει δώρο γενεθλίων στον εαυτό του, καθώς μεθαύριο 17 Μαρτίου κλείνει τα 32 και μπαίνει στα 33!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Κατσούτα έγινε ο πρώτος Ιάπωνας οδηγός που κέρδισε έναν γύρο WRC από το 1992, όταν είχε κερδίσει ο Κενχίρο Σινοζούκα στο ράλι της Ακτής Ελεφαντοστού, και πάλι στην Αφρική! Απίστευτο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Ο Κατσούτα επικράτησε με διαφορά 27,4 δευτερολέπτων του Αντριέν Φορμό με Hyundai i20 N Rally1, που έβαλε τα δυνατά του, κέρδισε και μια ειδική στις 20 του αγώνα, αλλά δεν πρόλαβε τον Ιάπωνα που παρόλο που δεν κέρδισε ειδική, οι χρόνοι που έκανε τον έφεραν πρώτο.

Στην 3η θέση του βάθρου ο Σάμι Παχάρι με Toyota Yaris Rally1. Ο Φινλανδός ήταν εκπληκτικός, κέρδισε 5 ειδικές διαδρομές και αν δεν είχε σπασμένο ελαστικό χάνοντας πολύ χρόνο, ίσως και να διεκδικούσε τη νίκη.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Εζαπέκα Λάπι, με ένα Hyundai i20 N Rally, αντιμετωπίζοντας μεγάλα προβλήματα με τις λάσπες, όπως και όλοι οι οδηγοί, σε ένα ράλι που έμοιαζε με λασπόλουτρο.

Κι αυτό διότι χθες εγκατέλειψαν τρεις κορυφαίοι οδηγοί, που είχαν και τις τρεις πρώτες θέσεις, άπαντες με Toyota: Όλιβερ Σόλμπεργκ, Σεμπαστιάν Οζιέ και Έλφιν Έβανς, οι δύο πρώτοι με λασπωμένο εναλλάκτη και ο τελευταίος με σπασμένη πίσω ανάρτηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί επικεφαλής του αγώνα ο Κατσούτα.

Βέβαια, οι τρεις οδηγοί μπήκαν σήμερα ξανά στον αγώνα μήπως και καταφέρουν να μπουν στη δεκάδα -το πέτυχε με τη 10η θέση μόνο ο Σόλμπεργκ που πήρε 1 βαθμό- και να διεκδικήσουν τους έξτρα βαθμούς των 5 πρώτων οδηγών της powerstage. Και το κατάφεραν, διότι έκαναν τους καλύτερους χρόνους με σειρά: Σόλμπεργκ, Οζιέ, Έβανς, ενώ 4ος ήταν ο Νεβίλ (12ος στη γενική κατάταξη) με Hyundai και ο Φορμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Από τους οδηγούς της M-Sport Ford με Puma, διασώθηκε μόνο ο Τζον Άρμστρονγκ με τη 15η θέση.

Φοβερός ο Γιώργος Βασιλάκης, στην 16η θέση γενικής, που κέρδισε και την κατηγορία WRC3 με Ford Fiesta Rally3.

Επόμενο ράλι στην Κροατία, 10-12 Απριλίου 2026.

«Δεν ξέρω τι να πω. Περάσαμε τόσες πολλές δύσκολες στιγμές… Ο Άαρον Τζόνστον (συνοδηγός) δούλεψε πολύ σκληρά μαζί μου και η ομάδα πάντα πίστευε σε μένα, ακόμα και όταν αποτύγχανα. Ευχαριστώ όλη την ομάδα. Και η οικογένειά μου είναι πάντα ένας μεγάλος υποστηρικτής. Ευχαριστώ τον Οτ Τάνακ. Ήταν εκεί κάθε στιγμή, μου έστελνε μηνύματα. Ξυπνούσε νωρίτερα από εμένα. Τα κατάφερα, χάρη σε εσένα», είπε ο Κατσούτα δακρυσμένος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hyundai Motorsport (@hmsgofficial)

Βαθμολογία οδηγών

Έβανς 66, Σόλμπεργκ 58, Κατσούτα 55, Φορμό 47, Παχάρι 32, Οζιέ 26 (δεν έτρεξε στη Σουηδία), Νεβίλ 25, Λάπι 21.

Βαθμολογία ομάδων

Toyota 157, Hyundai 114, M-Sport Ford 23.