Zeekr: Πρεμιέρα στην Ελλάδα για τα τρία της ηλεκτρικά – Τιμές και εξοπλισμός

Για την Zeekr, την premium μάρκα του κινεζικού ομίλου Geely έγραψα προ ημερών ότι έρχεται στην Ελλάδα και η πρώτη της εμφάνιση είναι μπροστά στο κοινό που επισκέπτεται την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την Auto Thessaloniki 2025.

Την εισαγωγή της ανέλαβε η GEO Mobility Hellas, που εισάγει και την Geely.

Η Zeekr, λοιπόν, παρουσιάζεται δυναμικά με τρία ηλεκτρικά μοντέλα, το μεσαίο SUV Zekkr 7X με την τεχνολογία υπερταχείας φόρτισης 800V, το compact high-tech SUV Zeekr X και το shooting brake Zeekr 001.

Ολόκληρη η γκάμα των μοντέλων της Zeekr είναι άμεσα διαθέσιμη για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από 34.990 ευρώ για το ZEEKR X (στην τιμή περιλαμβάνεται και το όφελος των 3.000 ευρώ από το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ).

Το λανσάρισμα της Zeekr στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο στη στρατηγική παρουσία της Zeekr για την Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη εδραίωση της μάρκας σe Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Δανία και Βέλγιο.

To Zekkr 001

Με μήκος 4,955μ., μεταξόνιο 2,999μ., κοντούς προβόλους εμπρός και πίσω, έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και «σπορ» γραμμή οροφής, το Shooting Brake αμάξωμα έχει πολύ καλή αεροδυναμική.

Ψηφιακή τεχνολογία αιχμής, ποιοτικά υλικά και πανοραμική οροφή , συνθέτουν μια άνετη καμπίνα, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, head-up display 14,7 ιντσών, και κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών.

Εφοδιάζεται με μπαταρία 100kWh ιόντων λιθίου και με ηλεκτροκινητήρες ισχύος 200kW (272hp) και 343Nm ο καθένας. Στις εκδόσεις Performance και Privilege, δύο κινητήρες (ένας σε κάθε άξονα) προσφέρουν συνδυαστικά ισχύ 400kW (544hp) και ροπή 686Nm, με τετρακίνηση και ιδανική κατανομή βάρους 50:50. Επιταχύνει σε μόλις 3,8 δευτ., ενώ η εναλλαγή από τετρακίνηση σε πισωκίνητη λειτουργία γίνεται σε μόλις 0,4 δευτ., αυξάνοντας την αυτονομία έως και 30 χλμ. Επίσης, η έκδοση Long Range, με έναν κινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέρει έως 620 χλμ. αυτονομία.

Όλες οι εκδόσεις έχουν ικανότητα διέλευσης υδάτων έως 45 εκ., χαρακτηριστικό που συναντάται συνήθως σε SUV.

Προσφέρεται με πληθώρα χαρακτηριστικών ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με τιμή από 59.990 ευρώ η 56.990 ευρώ με την κρατική επιδότηση.

Το Zeekr Χ

Ενα compact luxury SUV, με μήκος 4,432μ., ύψος 1,566μ. και μεταξόνιο 2,750μ. Φέρει μπαταρία 69kWh Λιθίου-Ιόντων, και χαρίζει αυτονομία έως 446 χλμ. με έναν ηλεκτροκινητήρα 200kW (272hp) και 343Nm, ενσωματωμένο στον πίσω άξονα.

Στην έκδοση Privilege με έναν ακόμα κινητήρα στον μπροστινό άξονα, αποδίδει 315kW (428hp) και ροπή 543Nm. Όπως και στο Zeekr 001, το σύστημα μετάδοσης μπορεί να εναλλάσσεται αδιάκοπα από τετρακίνηση σε πίσω κίνηση, με την αυτονομία να φτάνει περίπου τα 425 χλμ.

Διαθέτει πίνακα οργάνων HD 8,8 ιντσών και «αιωρούμενη» οθόνη αφής HD 14,6 ιντσών, αλλά και οθόνη head-up display επαυξημένης πραγματικότητας (AR-HUD) 24,3 ιντσών.

Εξοπλισμένο πλήρως κοστίζει από 37.990 ευρώ ή 34.990 ευρώ με επιδότηση.

Το Zeekr 7Χ

Οι αναλογίες του, με μήκος 4,787μ., ύψος 1,650μ., και μεταξόνιο 2,900μ., προσδίδουν δυναμισμό.

Έχει ευρύχωρο εσωτερικό, πορτ-μπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Φέρει οθόνη αφής 16 ιντσών και προσφέρεται σε εκδόσεις Core και Long Range με κινητήρα που αποδίδει ισχύ 310kW (421PS) και ροπή 440Nm στον πίσω άξονα, ενώ η αυτονομία φτάνει τα 480 χλμ. και τα 615 χλμ., αντίστοιχα.

Η κορυφαία έκδοση Performance AWD με δύο κινητήρες αποδίδει ισχύ 475kW (646PS) και ροπή 710Nm.

Διατίθεται κι αυτό με πλούσιο εξοπλισμό με τιμές από 54.990 ευρώ ή 51.990 ευρώ με επιδότηση.

Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 χλμ. μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ., όποιο έρθει πρώτο.

Και τα τρία μοντέλα πήραν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, σε θέματα ασφάλειας.