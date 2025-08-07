Zeekr: Στην Ελλάδα η premium κινεζική μάρκα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Συνέχεια στις αφίξεις κινεζικών μαρκών στην Ελλάδα με την Zeekr (Ζικρ), που ανήκει στον όμιλο Geely, να εισάγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία GEO Mobility Hellas, θυγατρική του GEO Mobility Group που έχει παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνω ότι πρόσφατα η GEO Mobility Hellas ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με την εισαγωγή της μάρκας Geely, διότι ως όμιλος Geely έχει πολλές μάρκες υπό τη σκέπη του.

Η Zeekr ήδη έχει λανσαριστεί σε: Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Δανία και Βέλγιο

Στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά μοντέλα της Zeekr θα παρουσιάζονται σε εκθέσεις της μάρκας σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από το experience center στο Μαρούσι.

Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων σημείων service, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Zeekr, που θα έρθουν, είναι το νέο μεσαίου SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Zeekr Europe, Lothar Schupet, επισήμανε ότι: «Αυτό θα είναι το ντεμπούτο μας στη νότια Ευρώπη και είμαι υπερήφανος που, στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπορούμε μαζί να συμβάλουμε στην μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα».

«Στην GEO Mobility Hellas, οι ισχυρές συνεργασίες και το εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας μας. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε τη Zeekr και τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα και προσβλέπουμε σε μια μακρά και επιτυχημένη σχέση. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξηλεκτρίσουμε την αγορά και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους πρώτους πελάτες στα experience centers της μάρκας», δήλωσε ο Ran Danai, διευθύνων σύμβουλος της GEO Mobility Hellas.