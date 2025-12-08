Zeekr: Το πρώτο Zeekr Experience Store είναι γεγονός

Μετά το άνοιγμα του πρώτου Geely Experience Store, στη Λ. Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου, από τη GEO Mobility Hellas, ήρθε στον ίδιο χώρο αλλά σε ξεχωριστό τμήμα να προστεθεί και το Zeekr Experience Store.

Η Zeekr είναι το premium brand ηλεκτρoκίνησης του κινεζικού ομίλου Geely, και ήρθε στη χώρα μας με μια πλούσια γκάμα μοντέλων, που περιλαμβάνει τα Zeekr 001, το shooting brake που συνδυάζει δύναμη και κομψότητα, το Zeekr X, ένα σύγχρονο compact SUV, και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα μοντέλο που ενσαρκώνει την επόμενη γενιά έξυπνης ηλεκτρικής απόδοσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου Zeekr Experience Store, η Zeekr γιορτάζει με τις Zeekr Exclusive Days, από τις 8 έως και τις 13 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μοναδικά προνόμια και ειδικά προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα μοντέλα της.

Ειδικά για το νέο Zeekr X θα ισχύσει το Πρόγραμμα «Xtreme Value 50», με δύο επιλογές χρηματοδότησης: 0% επιτόκιο με 288 ευρώ τον μήνα για 60 μήνες, ή 3,9% επιτόκιο με 397 ευρώ τον μήνα για 72 μήνες. Παράλληλα, για όλη τη διάρκεια των Zeekr Exclusive Days, η Zeekr προσφέρει 4 χρόνια δωρεάν service σε όλα τα μοντέλα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την premium εμπειρία και τη δέσμευσή της προς τον σύγχρονο οδηγό.

Η GEO Mobility Hellas, σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Zeekr σε κομβικά σημεία της χώρας.